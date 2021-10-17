ريا وسكينة.. سيدتان تقتلان مسنة لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات البلاغ الذي تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص باختفاء والدته (ربة منزل – مقيمة بإحدى قرى محافظة الفيوم)، عقب دخولها منزل سيدتين (ربة منزل – وابنتها "جيرانها") واتهمهما بأنهما وراء إختفائها.

بالفحص أمكن العثور على جثة المجنى عليها بقطعة أرض فضاء بذات الناحية وبها إصابات وعدم وجود القرط الذهبى الخاص بها، وتبين صحة اتهام الشاكى، وأن وراء ارتكاب الواقعة ربة المنزل وابنتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما باستدراج المجنى عليها لداخل منزلهما والتعدى عليها مما أدى لوفاتها والاستيلاء على قرطها الذهبى، وقامتا بنقل الجثة لمكان العثور باستخدام مركبة "توك توك" مستأجرة، وعقب ذلك توجها لبيع القرط الذهبى لمحل مصوغات بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم.

تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى "باقى متحصلات بيع القرط الذهبى"، وصرفهما باقى المبلغ المالى لتسديد بعض ديونهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.