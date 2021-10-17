العراق: القبض على 28 متهماً بينهم إرهابيان

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم الأحد، القبض على 28 متهماً بينهم إرهابيين في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت قيادة عمليات بغداد فى العراق في بيان نقلته السومرية نيوز، إنه "قوة من اللواء (٤٢)، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، تمكنت من اعتقال إرهابيين إثنين مطلوبين وفق المادة ٤/١ إرهاب في جانب الرصافة شرقي بغداد".

وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية نفذت كذلك، عدد من واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع الرصافة، نتج عنها اعتقال (١٣) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متعاطي مواد مخدرة".

وتابع أن المفارز المشتركة أستمرت بتنفيذ واجباتها في جانبي الكرخ والرصافة خلال الـ(٢٤) ساعة الماضية وتمكنت خلالها من اعتقال (١٣) متهما بينهم منتحل صفة ومروج للمواد المخدرة، ومصادرة (١٣) مسدسا وبندقيتين اثنتين و(١٨٨) اطلاقة وكمية من الحبوب ومادة الكرستال المخدرة مع ثلاثة أجهزة تعاطي".