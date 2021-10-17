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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسرة شاروخان في وضع حرج بعد وضع ابنه الأكبر أريان في السجن

عائلة شاروخان
عائلة شاروخان

مازالت أسرة نجم بوليوود الشهير شاروخان في وضع حرج بعدما قررت المحكمة وضع نجله الأكبر أريان في السجن لمدة 14 يوما على إثر تورطه في قضية مخدرات كبرى. 

وتعيش أسرة شاروخان حالة من الحزن والقلق والترقب خوفا على مستقبل الابن الأكبر، إلى جانب تركيز كل وسائل الإعلام والكاميرات على حياتهم وعلى أبنائه. 

التقطت عدسات الكاميرات صورا للابن الأصغر لشاروخان "أبرام" أثناء تواجده في السيارة في الوقت الذي يتواجد فيه شقيقه في سجن آرثر رود، ومحاولة أبيهما إنهاء هذه الأزمة.

انهار أريان في مكالمة فيديو خاصة مع والديه من داخل السجن، وهو ما دفع والده لتقديم كل العروض الممكنة والوعود لاستقامة تصرفات نجله عقب الإفراج عنه، إلى جانب مساعدته المادية للأقسام الأضعف اقتصاديا في الشرطة الهندية. 

لم يظهر شاروخان على الملأ منذ القبض على نجله أريان، وقام بتأجيل كافة الالتزامات العملية بسبب الأزمة الخاصة التي تمر بها عائلته. 

يتلقى شاروخان الدعم من جميع زملائه في بوليوود خاصة من سلمان خان وكاران جوهر، وخرج الجمهور لدعمه ووضع لافتات أمام منزله تضامنا معه. 

تفاصيل أزمة نجل شاروخان

ألقت قوات مكافحة المخدرات، القبض على آريان نجل نجم بوليوود الشهير شاروخان واثنين آخرين من أصدقائه في قضية تداول كمية كبيرة من المخدرات في إحدى الرحلات البحرية بمومباي. 

وتم وضع آريان خان نجل شاروخان، قيد الاعتقال وقال مسئولون في الشرطة إن عملية القبض بنيت على أساس أدلة قوية تم تجميعها ضد أثناء التحقيق.

وتشغل قضية القبض على ابن أشهر نجوم بوليوود، الرأي العام الهندي حيث حرصت الصحف المحلية على تغطية عرض آريان و2 من أصدقائه أمام المحكمة.

وألقت قوات مكافحة المخدرات في الهند القبض على مسئولي السفينة السياحية التي أقيمت عليها الحفلة وعثر بداخلها على كميات كبيرة من المواد المخدرة. 

وبدأت شرطة مومباي تحقيقات موسعة مع كل المسئولين عن هذه القضية والمتورطين بها، بعد رفض المحكمة الإفراج عن المتهمين الثمانية ومن بينهم نجل شاروخان بحسب صحيفة التايم الهندية. 

تبحث الشرطة في قوائم جميع الحاضرين للحفل، وركاب السفينة السياحية في يوم الحفل الذي تسللت فيه قوات مكافحة المخدرات وضبطت المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة محظورة. 

شاروخان أزمة نجل شاروخان بوليوود سلمان خان تورط نجل شاروخان في قضية مخدرات

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