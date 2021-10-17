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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد الكرتي يصل القاهرة وينضم لتدريبات بيراميدز

وليد الكرتى
وليد الكرتى

أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن اللاعب الدولي المغربي وليد الكرتي وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية للانتظام في تدريبات نادي بيراميدز بعدما أتم تعاقده مع النادي مؤخرا لمدة ٤ سنوات قادمة.

 

وتواجد الكرتي مؤخرا في صفوف منتخب المغرب الثاني، ووصل خلال الساعات الماضية إلى القاهرة للانتظام في التدريبات والتجهيز للمباريات المقبلة، حيث سيشارك في المباراة الودية التي يخوضها الفريق مساء اليوم أمام السكة الحديد بملعب الدفاع الجوي.

 

شدد المدير الرياضي على أن الكرتي يستعد مع بيراميدز لمباريات الموسم الجديد حيث لن يشارك اللاعب في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية حتى دور المجموعات هو وباقي الصفقات الجديدة.

 

اليوم .. ودية السكة

قرر الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز خوض مباراة ودية مساء اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لإياب كأس الكونفدرالية وانطلاقة الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

ويلتقي بيراميدز وديا مع نادي السكة الحديد في التاسعة من مساء اليوم، في مباراة تقام على استاد الدفاع الجوي الرئيسي في إطار التجهيزات لخوض لقاء الإياب أمام عزام التنزاني.

 

وقرر إيهاب جلال منح اللاعبين الأساسيين في مباراة عزام راحة إلى جانب المهاجم محمود وادي الذي تعرض لإصابة في العين، على أن يشارك باقي اللاعبين في المباراة وكذلك الغير مسجلين أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي عزام التنزاني في التاسعة من مساء يوم ٢٣ أكتوبر الجاري باستاد السكة الحديد في إياب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية بعد التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الذهاب بالعاصمة التنزانية دار السلام.

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