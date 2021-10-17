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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب يكرم أسر شهداء أكتوبر |صور

صدى البلد

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الحفل الختامي لسلسلة احتفالات جامعة عين شمس بالذكرى  48 لانتصارات أكتوبر المجيدة والتى نظمها قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي ممثلة في إدارة التربية العسكرية،  بحضور الدكتور  طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي و مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية و الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية و لفيف من أساتذة الكلية والطلاب.  

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

 

وخلال كلمة الدكتور عبد الفتاح سعود أكد أن العقيدة المصرية القائمة على تحدى كل الصعاب وتحقيق الإنجازات التي يراها العالم مستحيلة و ينجح المصريون في تحقيقها، كانت السبب الرئيسي في انتصار أكتوبر وما تلاها من انتصارات متعاقبة على مر الأجيال.  

وفي كلمته التي وجهها للطلاب ، استعرض بعضاً من ذكرياته حول انتصار ١٩٧٣ والتى غرست في شخصيته منذ الطفولة  أهمية التخطيط والعمل بجد وتعاون  لتحقيق الهدف .

ووجه الطلاب بضرورة التحلي بروح الانتصار العظيم والحفاظ على ما حققه أجدادنا والعمل الجاد والدائم والمستمر مع الإصرار على تحقيق الإنجازات المتتالية والانتصارات التى تليق بوطننا الغالى مصر .

وشهدت الاحتفالية تكريم عدداً من  أسر الشهداء وهم أسرة الشهيد رائد أحمد عبد اللطيف سليمان وأسرة الشهيد نقيب محمد عمرو الطاهر و أسرة الشهيد مجند إبراهيم مصطفى. 
 

وضمت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية لكورال الجامعة،  حيث أشاد أ.د. عبد الفتاح سعود   بالمستوى الاحترافي للطلاب و الذي يؤكد أن  تميز الجامعة لطلابها يستحق عن جدارة تقييم الخمس نجوم فى تقييم QS العالمي للنجوم.

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هذا وقد قدم كورال جامعة عين شمس بقيادة المايسترو محمود وحيد  والمايسترو محمود محسن عدداً من الأغاني الوطنية مثل صوت بلادى و فيها حاجة حلوة و التى لاقت تفاعل استحسان  الجمهور. 
كما قدم الطالب محمد ياسر من طلاب ذوي الهمم بكلية الآداب أغنية  يا أحلى اسم فى الوجود .

وشملت الاحتفالية  عرض مسرحية" لكل جيل تحدى "،  شارك في فريق الفنون الشعبية بقيادة حسن شحاتة  و فريق كورال الجامعة بقيادة  المايسترو  محمود محسن تأليف اشعار  وألحان أميرة فوزى كلية الألسن  رؤية وإخراج محمود طنطاوى .

و أشار أ.د. عبد الفتاح سعود إلى أن العرض المسرحي جسد أن انتصار المصريون في حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣  و الذي استمر حتى عصرنا الحالي في حرب الدولة المصرية على الإرهاب وهو ما يدفعنا للإحتفاء بشهداء الوطن على مر العصور.لافتاً إلى أن الجمهورية الجديدة نموذج يحتذى في عمل كافة مؤسسات الدولة وهو نهج وفلسفة الجامعة التي تسير عليها من أجل مواصلة التميز و الإنجاز على كافة المستويات. 
و أثنى أ.د. عبد الفتاح سعود على الدور  الذي تقوم به رعاية الشباب بالجامعة فى تدريب الطلاب في مختلف المجالات والأنشطة والتى تؤهل الطلاب دائما لاكتساح الجوائز فى كافة المحافل الدولية والمحلية والتى تجعلنا فى الصدارة .


تحت قيادة الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ.د. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

وفى كلمة مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة أكد أن حرب أكتوبر المجيدة جاءت نتاج عمل وجهد من القوات المسلحة وصبر و تعاون من الشعب  لتهزم مصر عدو متغطرس لم يظن يوما أن تقوم للجيش المصرى صحوة بعد هزيمة ٦٧  و أضاف مدير التربية العسكرية أن مصر تملك من الأبطال جيلا بعد جيل ، فقام جيل  أكتوبر بتحرير الأرض ثم قام جيل آخر بتطهير سيناء من الإرهاب و سيأتى دور الأجيال القادمة فى الحفاظ على مكتسباتهم و تعمير الأرض .

كما تم عرض فيلما تسجيليا بعنوان ' أكتوبر إرادة مصرية " من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

أقيمت الاحتفالية تحت إشراف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و محمد الشرقاوي مدير عام إدارة رعاية الشباب و مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفنى و رئيس قسم المسرح هند حامد و عبد الفضيل كمال مشرف وأحمد عادل مشرف .


يذكر أن جامعة عين شمس قد نظمت سلسلة من الاحتفالات والزيارات الميدانية لطلاب التربية العسكرية منذ الشهر الماضي بالتزامن مع الذكرى ٤٨ لانتصارات أكتوبر.

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رئيس جامعة عين شمس شئون التعليم والطلاب احتفالات جامعة عين شمس الذكري ٤٨ لإنتصارات أكتوبر المجيدة إدارة التربية العسكرية

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