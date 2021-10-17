أخبار السيارات| المرور السعودى يحدد 4 مخالفات تستبعد المركبات من الفحص الفني.. مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2022 الجديدة.. سعر ومواصفات كيا سورينتو 2021 فى مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

أعلنت شركة Aspark اليابانية مؤخرا عن سيارتها الخارقة الجديدة Owl والتي تعني باللغة العربية "بومة"، وتعد من أسرع وأقوى السيارات الخارقة في العالم بسبب امتلاكها قدرة تسارع جنونية تبلغ 1.6 ثانية فقط حسب ما قالت الشركة، وذلك بسبب امتلاكها مواصفات ميكانيكية مميزة وفريدة من نوعها.

بقدرات ميكانيكية هجينة مذهلة أعلنت شركة Czinger الأمريكية و يقع مقرها في مدينة لوس أنجلوس عن سيارتها الخارقة المميزة C21 و التي تعد بداية ، و نقطة أنطلاق تطمح من خلالها الشركة البمغمورة لمقارعة كبار ، و عملاقة صناعة السيارات في العالم مثل لامبورجيني و بوجاتي و غيرها من الشركات صاحبة التاريخ العريق .

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن النسخة البرونزية الجديدة من السيارة هايلاندر الرياضية الهجينة متعددة الاستخدامات موديل 2022، بإطلالة برونزية وتصميم جذاب، وإضافة الكماليات والتحسينات الداخلية والخارجية التي منحت السيارة تصميماً يغلب عليه القوة والعصرية والعملية؛ ليكون خياراً مناسباً بأكبر قدر من الراحة والمتعة والأداء.

أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية العالمية كيا ، عن طرح سياراتها ذات الدفع الرباعى الرياضية متعددة الاستخدام الـ SUV سورينتو موديل 2021 ، داخل السوق المحلى المصرى .

اعلنت الادارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، عن اللائحة التنفيذية الجديدة والتي تعنى بتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، واتى اظهرت 4 مخالفات تستلزم استبعاد المركبة من الفحص، ولا يحق لقائد المركبة المخالفة المطالبة باسترجاع المقابل المالي.