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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات ماكسوس D60 موديل 2022 في السعودية.. صور

سعر ومواصفات ماكسوس D60
سعر ومواصفات ماكسوس D60 موديل 2022 في السعودية

تنتمي النسخة ماكسوس D60 موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، والتي تقدم داخل السوق السعودي عبر باقة من التجهيزات، باختلاف الفئات المطروحة وهم ستارندرد ايليت و اكسكتيف، والفئة الثالثة عالية التجهيز، وتعتبر ماكسوس هي واحدة من اصدارات شركة سايك SAIC MOTOR CORPORATION، والتي تعد من اكبر شركات تصنيع السيارات الصينية مع تاريخ ممتد يتخطى الـ 66 عام.

مواصفات السيارة ماكسوس D60 موديل 2022 

 

تستمد السيارة ماكسوس D60 موديل 2022 من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 159 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي دابل كلتش مكون من 7 سرعات.

تضم السيارة ماكسوس D60 موديل 2022 حزمة من تجهيزات الحماية وتشمل منظومة الوسائد الهوائية، و نظام المساعدة على التوقف المفاجئ، وباقة المكابح المتطورة والتوازن عن المنحنيات، مع مستشعرات ركن خلفية، واخرى أمامية للفئة عالية التجهيز، ومثبت سرعة، و مرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي، و نوافذ كهربائية، ونظام فرامل انتظار إلكترونية  AUTOHOLD، وISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال.

وترتكز السيارة ماكسوس D60 موديل 2022 على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 19 بوصة، بينما دعمت بقاعد عجلات يبلغ طولها 472 سم، وبعرض يقدر بـ 186 سم، و 173.6 سم للارتفاع، مع شبكات أمامية سوادء متعددة المقاطع الهوائية، و منظومة عادم ثنائية الاداء، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة المظهر هالوجين واخري تعمل بتقنية LEDLIGHT للفئة عالية التجهيز، والتي دعمت بفتحة سقف بانوراما ايضا.

أسعار السيارة ماكسوس D60 موديل 2022 في السعودية

 

الفئة الأولى بسعر 74.909 ريال.

الفئة الثانية بسعر 78.990 ريال.

الفئة الثالثة بسعر 84.990 ريال.

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