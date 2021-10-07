سوق المستعمل .. سعر كيا سيراتو موديل 2009

ارتبطت علامة كيا بالعديد من المستهلكين فى السوق المصري للسيارات لما تقدمه من مواصفات قوية مقارنة بسعرها الاقتصادي، بالإضافة إلى الرفاهية داخل مقصورتها الداخلية، ومن بين أكثر إصداراتها انتشاراً سيارتها سيراتو موديل 2009.

تتمتع السيارة كيا سيراتو موديل 2009 بمحرك سعة 1600 سي سي، مكون من 4 سلندر، ينتج قوة 124 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء رباعي السرعات، و تبلغ السرعة القصوي للسيارة من 180كم/ساعة.

بالإضافة الي، لنظام تثبيت السرعة، مع عناصر تحكم صوت مثبتة على عجلة القيادة، ومدخلات Aux و USB ، وتقنية البلوتوث ومصابيح الضباب الأمامية والخلفية، كما توفر السيارة مرايات كهربية بالأبواب ذات مؤشرات LED.

ويبلغ أبعاد السيارة كيا سيراتو موديل 2009 من حيث الطول 4530 مم، ومن حيث العرض 1775 مم، ومن حيث الارتفاع 1460مم، وحجم قاعدة عجلاتها نحو 2650 مم، وإجمالي وزنها يتراوح ما بين 1326 إلى 1374 كغم.

كما زودت سيارة كيا سيراتو بالعديد من مواصفات الأمان، حيث تحتوي على فرامل أمامية وخلفية قرصية، وعدد اثنين من الوسائد الهوائية، بالإضافة إلى نظام مانع الانزلاق ، وكاميرا وحساسات خلفية.

تحتوي السيارة كيا سيراتو موديل 2009 من الداخل على مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مصنوعة من الجلد، وقبضات أبواب من الكروم، وحاملات أكواب، ونظام التحكم في درجة الحرارة ، وقفل مركزي لاسلكي، وكمبيوتر للرحلات.

وتتراوح أسعار كيا سيراتو موديل 2009 في سوق المستعمل من 140 ألف إلي 157 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.