نوّرت بيتَك.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل كفورى بعد حادث السيارة المروع

نشر ايلى بو انطوان صديق الفنان وائل كفورى، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يطمئن فيه الجمهور على حالة نجمهم المفضل بعد تعرضه إلى حادث مروع يوم الجمعة الماضى خاصة أنه غادر المستشفى.

وقال ايلى بو انطوان صديق وائل كفورى: “نوّرت بيتَك وائل كفوري الحمد الله على السلامة”.

وائل كفورى

كدمات بمستوى الصدر

وكان كشف موقع النهار اللبنانى، عن تفاصيل جديدة بشأن حادث الفنان اللبنانى وائل كفورى والذى تعرض له الجمعة ونقل على أثره إلى أحد المستشفيات.

وقال موقع النهار من خلال تصريحات للنائب هادى حبيش صديق وائل كفورى والذى يلازمه حاليا فى مستشفى المعونات، أن حالة كفوري الصحية مستقرة، لكنه يعاني أوجاعاً بسبب الرضوض (الكدمات) التي أصابته خلال الحادث، وهي أوجاع ليست بسيطة على مستوى الصدر"، وقال: "الحمد لله نجا بأعجوبة".

حالة وائل كفورى

وكشفت تقارير إخبارية لبنانية أمس، عن تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع أدى إلى تدمير سيارته أثناء سيره في مدينة جبيل اللبنانية، وتم نقله على الفور لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ونشر الشاعر حبيب بو أنطون ، تغريدة له - عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - طمأن بها أصدقاءه على الحالة الصحية لصديقه الفنان وائل كفوري ، بعد تعرض الأخير لحادث سير مروع.

وكتب صديق وائل كفوري ، في تغريدته على تويتر: «#وائل_بخير شكراً يا عدرا»، ليتفاعل معها جمهور ومحبي الفنان اللبناني الذين انتابهم القلق بعد الحادث المروع.

وكشف مصدر مقرب من الفنان وائل كفوري عن كواليس تعرضه الى حادث سير فى دولة لبنان .

وأكد المصدر فى تصريحات لـ صدى البلد ، أن الفنان وائل كفوري كان بصحبة صديقة له، وقد تم نقله الى المستشفى.

وتابع المصدر أن الحادث كان مروعا ، حتى أن الفنان وائل كفوري قذف خارج السيارة من شدة الاصطدام .

واستكمل المصدر أن وائل كفوري بحالة حيدة رغم تواجده فى العناية المشددة حالياً “ الطوارئ” إلا أنه بكامل وعيه .

كما نشرت أنجيلا بشارة - طليقة الفنان وائل كفوري - صورة للقديسة مريم العذراء عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وعلقت عليها قائلة: «الحمدلله ع سلامتك أبو ميشيل وائل بخير الحمدلله»، في رسالة مباشرة لزوجها السابق بعد الحادث المروع الذي تعرض له.

أخر حفلات وائل كفوري

وأحيا الفنان وائل كفوري حفلا غنائيا بإحدى المنتجعات بالساحل الشمالي، وبحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير أبرزهم تارا عماد وحسن أبو الرووس وزوجته غادة والي، ومروان يونس.

وتداول رواد تطبيق انستجرام عدد من الصور من الحفل الذي تسبب في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معلومات مغلوطة عن أسعار التذاكر بعد تداول شائعة وصول سعر التذاكر إلى 200 ألف جنيه.

نفت الشركة المنظمة لحفل وائل كفوري، في تصريحات صحفية الأسعار المبالغة للحفل، وأكدت على أن سعر تذكرة الفرد تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه، وهي المرة الأولى للمغني اللبناني في الساحل الشمالي.