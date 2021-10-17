عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوّرت بيتَك.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل كفورى بعد حادث السيارة المروع

وائل كفورى
وائل كفورى

نشر ايلى بو انطوان صديق الفنان وائل كفورى، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يطمئن فيه الجمهور على حالة نجمهم المفضل بعد تعرضه إلى حادث مروع يوم الجمعة الماضى خاصة أنه غادر المستشفى. 

 

وقال ايلى بو انطوان صديق وائل كفورى: “نوّرت بيتَك وائل كفوري الحمد الله على السلامة”. 

وائل كفورى 

كدمات بمستوى الصدر 

وكان كشف موقع النهار اللبنانى، عن تفاصيل جديدة بشأن حادث الفنان اللبنانى وائل كفورى والذى تعرض له الجمعة ونقل على أثره إلى أحد المستشفيات.

 

وقال موقع النهار من خلال تصريحات للنائب هادى حبيش صديق وائل كفورى والذى يلازمه حاليا فى مستشفى المعونات، أن حالة كفوري الصحية مستقرة، لكنه يعاني أوجاعاً بسبب الرضوض (الكدمات) التي أصابته خلال الحادث، وهي أوجاع ليست بسيطة على مستوى الصدر"، وقال: "الحمد لله نجا بأعجوبة".

 

حالة وائل كفورى 

وكشفت تقارير إخبارية لبنانية أمس، عن تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع أدى إلى تدمير سيارته أثناء سيره في مدينة جبيل اللبنانية، وتم نقله على الفور لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

 

ونشر  الشاعر حبيب بو أنطون ، تغريدة له - عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - طمأن بها أصدقاءه على الحالة الصحية لصديقه الفنان وائل كفوري ، بعد تعرض الأخير لحادث سير مروع.

 

وكتب صديق وائل كفوري ، في تغريدته على تويتر: «#وائل_بخير شكراً يا عدرا»، ليتفاعل معها جمهور ومحبي الفنان اللبناني الذين انتابهم القلق بعد الحادث المروع.

 

وكشف مصدر مقرب من الفنان وائل كفوري عن كواليس تعرضه الى حادث سير فى دولة لبنان .

 

وأكد المصدر فى تصريحات  لـ صدى البلد ، أن الفنان وائل كفوري كان بصحبة صديقة له، وقد تم نقله الى المستشفى.

 

وتابع المصدر أن الحادث كان مروعا ، حتى أن الفنان وائل كفوري قذف خارج السيارة من شدة الاصطدام .

 

واستكمل المصدر أن وائل كفوري بحالة حيدة رغم تواجده فى العناية المشددة حالياً “ الطوارئ” إلا أنه بكامل وعيه .

 

كما نشرت أنجيلا بشارة - طليقة الفنان وائل كفوري - صورة للقديسة مريم العذراء عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وعلقت عليها قائلة: «الحمدلله ع سلامتك أبو ميشيل وائل بخير الحمدلله»، في رسالة مباشرة لزوجها السابق بعد الحادث المروع الذي تعرض له.

نجا بأعجوبة.. صديق وائل كفورى يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

بسبب حادث مروع.. الحالة الصحية لـ وائل كفورى وطليقته توجه رسالة له

أخر حفلات وائل كفوري 

وأحيا الفنان وائل كفوري حفلا غنائيا بإحدى المنتجعات بالساحل الشمالي، وبحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير أبرزهم تارا عماد وحسن أبو الرووس وزوجته غادة والي، ومروان يونس.

وتداول رواد تطبيق انستجرام عدد من الصور من الحفل الذي تسبب في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معلومات مغلوطة عن أسعار التذاكر بعد تداول شائعة وصول سعر التذاكر إلى 200 ألف جنيه.

نفت الشركة المنظمة لحفل وائل كفوري، في تصريحات صحفية الأسعار المبالغة للحفل، وأكدت على أن سعر تذكرة الفرد تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه، وهي المرة الأولى للمغني اللبناني في الساحل الشمالي.

وائل كفوري اخبار وائل كفورى أعمال وائل كفوري حادث وائل كفوري أغاني وائل كفوري

موضوعات متعلقة

فى ذكرى رحيله.. تعرف على نهاية ممدوح وافى الماساوية

اليوم.. مؤتمر صحفى لمهرجان الموسيقى العربية

أنجلينا جولى تكشف تفاصيل جزء من كتابها عن الإنسانية

نجا بأعجوبة.. صديق وائل كفورى يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

أخبار الفن.. أول تعليق من دوللى شاهين على حقيقة ضربها.. رانيا يوسف : اللى يتفرج بأدب

لمنتقدي فستانها بـ الجونة .. رانيا يوسف: اللي حابب يشوف يتفرج بأدب

شبهوها بالهنود.. ثراء جبيل تثير الجدل بمهرجان الجونة

متعة وتشويق وإثارة.. موسم الرياض 2021 فعاليات غنائية ومسرحية ورياضية

ترشيحاتنا

هيئة الدواء توضح إجراءات تسجيل وتداول المستحضرات الحيوية المثيلة وطرق تقييمها

بكتيري ويستهدف الرئتين.. الصحة العالمية: كورونا يهدد حياة المصابين بهذا المرض

3 هدايا في احتفال المولد النبوي .. تعرف عليهم

تربح وإهدار مليارات الجنيهات.. هشتاج فساد أحمد مجاهد يتصدر "تويتر"

بايرن ميونخ يكتسح باير ليفركوزن بـ5 أهداف ويستعيد صدارة البوندسليجا

بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من وقف إنتاج بنزين 80

قرار جديد من رئيس الوزراء|ماذا يعني ترشيد الإنفاق العام لمدة 6 أشهر؟

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

عقوبة مالية في انتظار الزمالك بعد أحداث "غرفة ملابس" توسكر الكيني

مصرع طالب غرقا بنهر النيل في بنها

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

ريا وسكينة.. سيدتان تقتلان مسنة لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

في زفاف إسلامي | زواج نائل نصار من ابنة بيل جيتس وتكلفة خيالية للحفل.. صور

فيديو

لفتة إنسانية من السيسي وكلمة شيخ الأزهر القوية..الأبرز في احتفالية المولد النبوي

ياسمين صبري .. كيف أثارت إعجاب جمهور مهرجان الجونة واستياء أسرتها |فيديو

بفستان أزرق طويل.. حسن أبو الروس يثير الجدل في مهرجان الجونة.. فيديوجراف

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

المزيد

ساحة رأي

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

ياسر عبيدو يكتب: صنائع المعروفَ في غير أهله..!

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

اﻟﻤﺰﻳﺪ