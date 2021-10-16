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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب حادث مروع.. الحالة الصحية لـ وائل كفورى وطليقته توجه رسالة له

وائل كفورى
وائل كفورى

تصدر الفنان وائل كفورى تريند جوجل وذلك بعد تعرضه إلى حادث مروع خلال الساعات القليلة الماضية وتم نقله إلى المستشفى. 

حالة وائل كفورى 

كشفت تقارير إخبارية لبنانية أمس عن تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع أدى إلى تدمير سيارته أثناء سيره في مدينة جبيل اللبنانية، وتم نقله على الفور لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ونشر  الشاعر حبيب بو أنطون ، تغريدة له - عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - طمأن بها أصدقاءه على الحالة الصحية لصديقه الفنان وائل كفوري ، بعد تعرض الأخير لحادث سير مروع.

وكتب صديق وائل كفوري ، في تغريدته على تويتر: «#وائل_بخير شكراً يا عدرا»، ليتفاعل معها جمهور ومحبي الفنان اللبناني الذين انتابهم القلق بعد الحادث المروع.

وكشف مصدر مقرب من الفنان وائل كفوري عن كواليس تعرضه الى حادث سير فى دولة لبنان .

وأكد المصدر فى تصريحات  لـ صدى البلد ، أن الفنان وائل كفوري كان بصحبة صديقة له، وقد تم نقله الى المستشفى.

وتابع المصدر أن الحادث كان مروعا ، حتى أن الفنان وائل كفوري قذف خارج السيارة من شدة الاصطدام .

واستكمل المصدر أن وائل كفوري بحالة حيدة رغم تواجده فى العناية المشددة حالياً “ الطوارئ” إلا أنه بكامل وعيه .

كما نشرت أنجيلا بشارة - طليقة الفنان وائل كفوري - صورة للقديسة مريم العذراء عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وعلقت عليها قائلة: «الحمدلله ع سلامتك أبو ميشيل وائل بخير الحمدلله»، في رسالة مباشرة لزوجها السابق بعد الحادث المروع الذي تعرض له.

بعد تعرضه لـ حادث مروع | نجوم الفن يدعمون وائل كفورى

فيديو جراف| حادث مروع للفنان وائل كفوري .. ونقله للمستشفي

أخر حفلات وائل كفوري 

وأحيا الفنان وائل كفوري حفلا غنائيا بإحدى المنتجعات بالساحل الشمالي، وبحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير أبرزهم تارا عماد وحسن أبو الرووس وزوجته غادة والي، ومروان يونس.

وتداول رواد تطبيق انستجرام عدد من الصور من الحفل الذي تسبب في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معلومات مغلوطة عن أسعار التذاكر بعد تداول شائعة وصول سعر التذاكر إلى 200 ألف جنيه.

نفت الشركة المنظمة لحفل وائل كفوري، في تصريحات صحفية الأسعار المبالغة للحفل، وأكدت على أن سعر تذكرة الفرد تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه، وهي المرة الأولى للمغني اللبناني في الساحل الشمالي.

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