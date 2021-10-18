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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أصحاب البصيرة.. مشروع حضاري لتحويل الكتاب لـ طريقة برايل بشمال سيناء

معرض الكتاب بالعريش
معرض الكتاب بالعريش

تسعى محافظة شمال سيناء الي تعدد الأنشطة الهادفة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف منحهم  مع باقي أفراد المجتمع واستغلال مهاراتهم في خدمة البيئة التي يعيشون فيها .

 

وقال  الدكتور عبد الكريم الشاعر منسق فريق  أصحاب البصيرة إنه تم  استثمار وجود معرض الكتاب بالعريش تنظيم حلقة نقاشية بين منظمي معرض الكتاب، وفريق أصحاب البصيرة من أجل  خدمة أعضاء الفريق لترجمة الكتب الورقية وتحويلها الطريق  برايل لسهولة القراءة وتجسيد المعرفة أمام الأعضاء ، بهدف بناء الشخصية والاطلاع علي كل ما هو جديد في عالم المعرفة .بحضور محمد عابد وإسلام عابد مسؤول الركن الثقافي بالعريش. 

وقد تم التنسيق علي حضور أعضاء الفريق  الندوات واللقاءات، التي ينظمها الركن وكذلك الامسيات الشعرية .

جامعة العريش

كما تقرر عرض فكرة استمرار المعرض لإقامته في جامعة العريش ، مع تعدد الفعاليات المصاحبة للمعرض، وذلك باستضافة شخصيات عامة ورموز مجتمعية وأبطال حرب أكتوبر بحضور الطلبة والطالبات .


إلى جانب عمل العاب ورقية وعوامل صوتية وعرض تليفزيوني،  بما يحقق جذب الطلبة وندوات إلقاء الشعر ومعارض للفن التشكيلي لإثراء المعرض وتنوع المعارف وجذب اهتمام الطلبة بالقطاع الثقافي علي مستوى المحافظة. 


وذلك بهدف بعث رسالة لكل أبناء الشعب المصري بأن أبناء سيناء يسعون الي المعرفة رغم ما الظروف التي خلفها الإرهاب.


وكذلك معالجة قضايا تراجع القراءة بين أجيال الشباب بسبب ارتفاع الأسعار .

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الثقافة المعرفة اصحاب البصيره سيناء

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