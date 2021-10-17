حنان الحسيني تكشف عن منتج لحل مشاكل الشعر.. فيديو

كشفت الدكتورة حنان الحسيني، المدير الطبي لمجموعة شركات ماسي فارم، عن حل جذري وسريع لمشكلات الشعر.



وقالت حنان الحسيني، خلال لقائها مع الإعلامية ماري نعيم في برنامج «أنا والطبيب»، على فضائية «صدى البلد2»: «التغذية أهم عوامل المحافظة على الشعر، والخضار والفاكهة من أهم عوامل العناية بالشعر والبشرة».

وأشارت المدير الطبي لمجموعة شركات ماسي فارم، إلى أنه من العوامل التي تحافظ على صحة الشعر الكشوفات الدورية وصورة الدم، والتأكد دائما من نقص الحديد والكالسيوم، ولابد من عمل كشوفات دورية كل فترة لتقييم صحة الشخص".

وتابعت حنان الحسيني : «غسيل الشعر في الصيف عادة يكون 3 أو 4 مرات في الأسبوع، وتكرار غسيل الشعر يجفف، ويتم غسله 3 مرات في الأسبوع في الشتاء.. تساقط الشعر مشكلة كبيرة وأسبابها كثيرة، منها العوامل الوراثية وضعف التغذية وبعض العادات الخاطئة مثل الصبغات والسشوار، فضلا عن الأنيميا ونقص الحديد في الجسم».

حل سريع وسحري لمشاكل الشعر

قالت الدكتورة حنان الحسيني المدير الطبي لمجموعة شركات ماسي فارم، إن "ماسي هير" منتج رائع لمعالجة معظم مشاكل الشعر، مضيفةً أن من أهم المشاكل التي تواجه السيدات والرجال مشكلة تساقط الشعر.



وأكدت حنان الحسيني، أن منتج " ماسي هير" يوقف تساقط الشعر لدى السيدات والرجال ويساعد على تطويل الشعر أيضاً وكثافته، مضيفا أن كورس يجب الانتظام عليه لمدة 6 شهور و لن تكوني بحاجة إلى استخدام منتج تاني نهائياً.



وأضافت حنان الحسيني أن منتج "ماسي هير" عبارة عن سبراى و بنرشه 5 أو 6 رشات على فروة الرأس وكذلك على فراغات فروة الرأس و نقوم بتدليك فروة الرأس لمدة دقيقتين بطريقة دائرية للأستفادة من فوائده، مضيفةً أن يجب استخدامه مرة واحدة في اليوم قبل النوم في الليل.