إيلون ماسك يفاجئ العالم باجتماع مع أكبر منافسيه لهذا السبب

ظهر رجل الأعمال الشهير والرئيس التنفيذى لشركة تسلا، إيلون ماسك، بشكل مفاجئ في مؤتمر لأكبر منافسيه في صناعة السيارات، حيث حضر ماسك ولأول مرة الاجتماع الخاص بإدارة شركة فولكس فاجن، عملاق السيارات الألمانية.

وكعادة ماسك الذي دائما ما يفاجئ الجميع بآرائه المثيرة للجدل أو قرارته الجريئة، انضم لواحد من أهم اجتماعات شركة فولكس فاجن الألمانية، والتي تعد من أكبر منافسيه في العالم ليتحدث إلى أكثر من 200 مدير فرعي للشركة.

وبحسب موقع Business Insider فإن إيلون ماسك قد تمت دعوته لحضور مؤتمر شركة فولكس فاجن من قبل مدير تنفيذها هربرت دييس، وذلك للاستماع لوجهة نظر ماسك في كيفية الانتقال إلى تجربة السيارات الكهربية، والتي تتفرد بها شركة تسلا .



وتريد فولكس فاجن، التي تعد أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث حجم الوحدات، الاستفادة من خبرة تسلا في مشروع السيارات الكهربية والت تعتبر الأكثر قيمة في العالم برأس مال سوقي يبلغ حوالي 844 مليار دولار.



ويأتى الاجتماع،الذى تم عبر الفيديو، بين مديرى فولكس فاجن وتسلا في الوقت الذي يعتقد فيه جميع المستثمرون في مجال شركات السيارات بأن السيارات الكهربائية هي مستقبل النقل الشخصي.

وتنفق فولكس فاجن حوالي 86 مليار دولار بين عامي 2021 و 2025 لدعم طموحاتها في مجال السيارات الكهربائية، حيث تريد الشركة أن تشمل المركبات الكهربائية 70٪ من مبيعاتها في أوروبا و 50٪ من مبيعاتها في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

