جامعة عين شمس توضح ضوابط المشاركة بالأنشطة الطلابية.. وتكشف عن طريقة الحصول على دعم المصروفات من صندوق التكافل الاجتماعي

جامعة عين شمس: ممارسة الأنشطة الطلابية قاصرة على متلقي لقاح كورونا

5 فئات لا ينطبق عليها دعم صندوق التكافل الاجتماعي ببنات عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، إنه لم نسمح لممارسة الأنشطة الطلابية لمن لم يتلق لقاح كورونا بالمخيم الدائم بكلية الزراعة.

وأضاف الدكتور احمد خلال تصريحاته لصدي البلد ان الكلية سوف تقوم بكافة الأنشطة الطلابية المتاحة للطلاب ويتم ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة منوها أن دور الأنشطة الطلابية يدمج الطلاب بالعملية التعلمية.

أوضح انه تم صرف مكافأة مالية ٥٠٠ جنيه لكافة الطلاب المشاركين في معسكر الجوالة وسيتم تعميم الأمر على كافة المعسكرات القادمة لحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية.

الجدير افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الحفل الختامي لسلسلة احتفالات جامعة عين شمس بالذكرى ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة والتى نظمها قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي ممثلة في إدارة التربية العسكرية، بحضور و أ.د. طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي و مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية و أ.د. حازم راشد عميد كلية التربية و لفيف من أساتذة الكلية والطلاب.

وخلال كلمة الدكتور عبد الفتاح سعود أكد أن العقيدة المصرية القائمة على تحدى كل الصعاب وتحقيق الإنجازات التي يراها العالم مستحيلة و ينجح المصريون في تحقيقها، كانت السبب الرئيسي في انتصار أكتوبر وما تلاها من انتصارات متعاقبة على مر الأجيال.

وفي كلمته التي وجهها للطلاب ، استعرض بعضاً من ذكرياته حول انتصار ١٩٧٣ والتى غرست في شخصيته منذ الطفولة أهمية التخطيط والعمل بجد وتعاون لتحقيق الهدف .

ووجه الطلاب بضرورة التحلي بروح الانتصار العظيم والحفاظ على ما حققه أجدادنا والعمل الجاد والدائم والمستمر مع الإصرار على تحقيق الإنجازات المتتالية والانتصارات التى تليق بوطننا الغالى مصر .

وشهدت الاحتفالية تكريم عدداً من أسر الشهداء وهم أسرة الشهيد رائد أحمد عبد اللطيف سليمان وأسرة الشهيد نقيب محمد عمرو الطاهر و أسرة الشهيد مجند إبراهيم مصطفى.

وضمت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية لكورال الجامعة، حيث أشاد أ.د. عبد الفتاح سعود بالمستوى الاحترافي للطلاب و الذي يؤكد أن تميز الجامعة لطلابها يستحق عن جدارة تقييم الخمس نجوم فى تقييم QS العالمي للنجوم.

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه سيتم تقديم البحث الاجتماعي لطالبات الكلية للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ابتداء من السبت ٢٣ أكتوبر الجاري.



وأوضحت الدكتورة أميرة في تصريحات لصدي البلد أن البحث الاجتماعي خاص بعدم المصروفات الدراسية فقط وليس له علاقة باشتراك المترو أو كارنيه الكلية أو cd

وأشارت إلي أن الطالبات اللائي لا ينطبق عليهن الدعم من صندوق التكافل الاجتماعي هي :

-الطالبة الراسبة

-الطالبة المفصولة

-الطالبات الخريجات

-الطالبة المقيدة بالمدينة الجامعية

-الطالبة بالأقسام التربوية العلمية باللغة الإنجليزية

وأكدت عميد كلية البنات جامعة عين شمس أن الكلية تقوم بتطعيم جميع الطالبات بالتعاون مع الوزارة وتخصيص أماكن للتطعيم. منوها الى أن الكلية تستقبل العديد من الطالبات يوميا للتأكد انه مع بداية العام الدراسي الجديد يكون جميع الطالبات قد تلقوا لقاح كورونا وأما عن الطالبات المستجدات سوف يتم تطعيمهن مع الكشف الطبي .



يذكر أن خطوات الحصول على لقاح كورونا لطالبات كلية البنات تتضمن:

١-إدخال البيانات الأساسية علي رابط الموقع

٢- انتظار رسالة نصية بموعد ومكان تلقي التطعيم

٣- سيكون الكشف الطبي وتلقي التطعيم في موعد ومكان واحد داخل الكلية الخاصة بكم

*ملحوظة* ستصل الرسالة النصية بالتوجه لمستشفيات جامعة عين شمس لتلقي اللقاح لكن يجب علي كل طالبة التوجه لمكان الكشف الطبي بالكلية الخاصة بها.

٤- بعد تلقي التطعيم يتم اصدار شهادة إلكترونية مزودة بالـ QR code تفيد ببيانات متلقي اللقاح وموعد تلقي اللقاح

٥- يتم استخراج الشهادة مجانا دون أي رسوم

٦- هذا الرابط خاص فقط بمتلقي اللقاح داخل جامعة عين شمس

٧- لا يتم تداول هذا الرابط لمن هو خارج كليات ومستشفيات جامعه عين شمس.

٨- علي من تلقي اللقاح خارج جامعة عين شمس احضار شهادة اثبات للتطعيم حتي يتمكن من استكمال الكشف الطبي.

رابط طالبات كلية البنات:

‏https://forms.office.com/r/mshUqrHZfK