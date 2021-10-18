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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. أسباب توجه البترول لوقف إنتاج بنزين 80

وقف بنزين 80
وقف بنزين 80

استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية النتائج المتميزة التي حققها قطاع البترول المصري خلال السبع سنوات الماضية أمام الندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية بحضور الدكتور سيد الخراشي رئيس الجمعية والمحاسب هادى فهمى أمين عام الجمعية ولفيف من قيادات قطاع البترول وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الجمعية .

طارق الملا: مصر تستطيع تغطية احتياجاتها من الغاز وتصديره للعالم

الشركاء الأجانب

ونوه الوزير بأن وزارته نجحت في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية العام المالي الماضي علي الرغم من أزمة فيروس كورونا، لتصل إلى ٨٤٥ مليون دولار،  مقابل ٨٥٠ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

وقال وزير البترول، إن أزمة فيروس كورونا أدت الي تباطؤ المشروعات البترولية خلال العام المالي الماضي، مما أدى إلى تراجع معدلات إنتاج الزيت الخام تصل إلى ٥٧٠ ألف برميل يوميا من الزيت الخام، مقابل ٦٠٢ ألف برميل من الزيت الخام خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

المهندس طارق الملا طارق الملا الملا وزير البترول جمعية البترول المصرية

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