الزراعة: نستهدف زيادة الرقعة الزراعية بمصر بنحو 4 ملايين فدان خلال 3 سنوات

تحدث الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن قضية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنها مسألة صعبة جدا، وهناك توجيهات من القيادة السياسية للتعامل معها: "هذا الملف مسؤولية المجتمع ككل، ويجب أن نحافظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية، لأن الدولة تتحمل مليارات من أجل إصلاح الأراضي القديمة".

وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج 90 دقيقة، والمذاع عبر قناة المحور، أن قضية الامن الغذائي أصبحت قضية أمن قومي وبالتالي يجب الحفاظ عليها، وبالتالي فإنه وجه بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات أكثر شدة وجرأة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية وأن يتم التعامل معهم بالرقم القومي، من أجل عدم صرف دعم السماد، حيث فقدت مصر آلاف الأفدنة منذ عام 2011.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تستهدف خلال عامين أو 3 أعوام زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان في الدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء وتوشكى وشرق العوينات وغرب المنيا، إذ تتبع الدولة المصرية منهج التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمتنوعة في كل الأنحاء، موضحًا أن التوسع الأفقي يحتاج إلى إنفاق مليارات الجنيهات من أجل تنفيذه.

