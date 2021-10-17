قداسة البابا يشهد حفل تسليم شهادات كورس "أنت نجم"

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حفل تسليم شهادات كورس "أنت نجم" والذي قدمه مركز البابا كيرلس عمود الدين للدراسات اللاهوتية التابع لأسرة خريجي الكلية الإكليريكية بالإسكندرية ويخدم بالأخص المرحلتين الإعدادية والثانوية، والذي قدم فيه قداسته المحاضرة الأولى بعنوان "الكتاب صديقي"، وحضره ما يقارب ٣٣ ألف مشترك من كل أنحاء الكرازة عبر الإنترنت.

تضمن حفل التخرج عددًا من الكلمات التي وضحت هدف خدمة المركز في فترة ما قبل الكورونا وما بعد انتشار الجائحة ودوره في نشر التعليم السليم، ثم ألقى قداسة البابا كلمة روحية وزع بعدها شهادات اجتياز الكورس على الحاضرين.

حضر اللقاء من أحبار الكنيسة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) ، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية.