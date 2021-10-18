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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ارتفاع قادم في أسعار الهواتف الذكية بعد انخفاضها لهذا السبب.. وأول إعلان لهواتف جوجل Google Pixel 6

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

ارتفاع قادم في الأسعار.. السوق العالمي للهواتف الذكية ينخفض 6 % لهذا السبب

انخفضت شحنات الهواتف الذكية في الأسواق العالمية انخفاضا كبيرا بنسبة 6 % في الربع الثالث من العام الحالي 2021 ، وذلك نتيجة لأزمة النقص العالمي للرقائق وأشباه الموصلات التي تضرب شركات التكنولوجيا، والتي من المقرر أن تؤدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار خلال الفترة القادمة لجميع الأجهزة الإلكترونية والهواتف.

 

تويتش تؤكد عدم تسريب أرقام مرور مستخدميها في الاختراق الأخير
أكدت منصة Twitch تويتش لألعاب الفيديو عدم سرقة كلمات مرور مستخدميها في الاختراق الأخير الذي تعرضت له المنصة، والذى استهدف خدمة البث المباشر الخاصة بها.

 

ميزة جديدة من آبل بـiOS 15 تمنحك ضعف مساحة تخزين iCloud مجانا

تمنحك ميزة جديدة بنظام تشغيل آبل iOS 15، مساحة إضافية لخدمة التخزين السحابية المؤقتة iCloud الخاصة بالشركة، من أجل استيعاب جميع بياناتك ووسائطك لنقلها من جهاز آيفون إلى آخر جديد.

 

مؤسس تويتر يعتزم إنشاء بناء نظام تعدين للبيتكوين
قال مؤسس تويتر، جاك دورسي إنه يعتزم إنشاء بناء نظام تعدين لعملة البيتكوين المشفرة باستخدام السيليكون وبرامج مفتوحة المصدر من خلال شركة Square للخدمات المالية والمدفوعات الرقمية.

 

Acer تطلق لاب توب بمواصفات خارقة وسعر مناسب
أطلقت شركة Acer التايوانية، منذ أيام قليلة، واحدا من أفضل أجهزة اللاب توب المخصصة للألعاب في الأسواق، وهو جهاز اللاب توب Acer Swift X ، الذى قد صدر بسعر رخيص يناسب الفئة المتوسطة مقارنة بالأجهزة الأخرى.

 

إيلون ماسك يفاجئ العالم باجتماع مع أكبر منافسيه لهذا السبب
ظهر رجل الأعمال الشهير والرئيس التنفيذى لشركة تسلا، إيلون ماسك، بشكل مفاجئ في مؤتمر لأكبر منافسيه في صناعة السيارات، حيث حضر ماسك ولأول مرة الاجتماع الخاص بإدارة شركة فولكس فاجن، عملاق السيارات الألمانية.

 

أول إعلان لهواتف جوجل Google Pixel 6 قبل إطلاقها بساعات.. فيديو
كشفت تسريبات أول إعلان ترويجي لهواتف Google Pixel 6 التي ستعلن شركة جوجل عن إطلاقها رسميا بعد غد الثلاثاء، والتي ستكون عبارة عن هاتفين هما Pixel 6 و Pixel 6 Pro ، والمقرر أن تنافس ضمن أفضل هواتف أندرويد في الأسواق.

 

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