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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مؤسس تويتر يعتزم إنشاء بناء نظام تعدين للبيتكوين

مؤسس تويتر يعتزم
مؤسس تويتر يعتزم إنشاء بناء نظام تعدين للبيتكوين

قال مؤسس تويتر، جاك دورسي إنه يعتزم إنشاء بناء نظام تعدين لعملة البيتكوين المشفرة باستخدام السيليكون وبرامج مفتوحة المصدر من خلال شركة Square للخدمات المالية والمدفوعات الرقمية. 


وبحسب وكالة رويترز فإن جاك دورسي أكد أن المشروع الخاص ببناء نظام تعدين بيتكوين والذي ستقوم بإنشائه شركة Square المملوكة له والمتخصصة في المدفوعات الرقمية سيكون أكبر من مجرد إنشاء محافظ لبيتكوين. 

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وأشار دورسي إلى أن المشروع يتتطلب إنشاء رقائق مخصصة كما أنه سيكون مكلفا للغاية بالإضافة لكونه مجالًا جديدًا لشركة المدفوعات ، التي كانت داعمًا رئيسيًا للبيتكوين. 


وكتب دورسي في تغريدة له على موقع تويتر : "يجب أن يكون التعدين أكثر كفاءة، وإن القيادة نحو استخدام الطاقة النظيفة والفعالة أمر رائع لاقتصاديات بيتكوين وتأثيرها وقابليتها للتوسع، حيث أن الطاقة المشكلة على مستوى النظام تتطلب الابتكار في السيليكون والبرمجيات والتكامل. "  

 

وأضاف دورسي أنه يجب أن يكون تعدين البيتكوين سهلاً ، وفقا لرويترز فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة قادرةعلى تحقيق ذلك أم لا، حيثوقال إن Square "ستبدأ الاستكشاف التقني العميق المطلوب في هذا المشروع" .  

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