طالبان تعلن القبض على والي تنظيم داعش في ولاية ننجرهار

أعلنت حركة طالبان، القبض على والي تنظيم داعش الإرهابي في ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان معقل التنظيم.

ومن ناحية أخرى، أعلن أمير خان متقي، وزير الخارجية في حكومة طالبان الجديدة، أن حكومة أفغانستان ترغب في إقامة علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع أمريكا.

ووفقا لوكالة الأناضول التركية، قال أمير خان متقي، إن "حكومة بلاده تريد من إدارة واشنطن أن تلعب دورا نشطا في تنمية أفغانستان".

وأضاف: "بالطبع لا نريد أن يكون لديهم قوات عسكرية في بلادنا ولا نريد جعل استقلال أفغانستان موضع تساؤل والاتفاقية التي تم التوصل إليها في الدوحة، تخول الولايات المتحدة المساهمة في تنمية أفغانستان".

وفيما يتعلق بتهديدات تنظيم داعش على طالبان والتي ارتفعت وتيرتها مؤخرا، يرى متقي أن حكومة طالبان تمكنت من السيطرة على الأمن في البلاد.

وقال: "ضمان سلامة المساجد والشوارع المستهدفة من تنظيم "داعش" ليس بالمهمة السهلة، وهذا الوضع يزيد من حجم الضغط الدولي على الحكومة، إضافة إلى أن عدم الاعتراف الدولي يصب في مصلحة البروباغندا التي يقوم بها التنظيم".