تفاصيل عودة شاب كفيف إلى أسرته بالدقهلية بعد 17 عاما.. فيديو

روى وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، تفاصيل عودة شاب كفيف إلى أسرته بالدقهلية بعد 17 عاما، موضحا أن الشاب محمد إبراهيم فقد منذ عام 2014 وهو بعمر 7 سنوات، متابعا إنه تم إيداعه في مؤسسة الأحداث بالجيزة، ومن ثم تم نقلة إلى مؤسسة نور الحياة بالإسكندرية.

وأضاف"وائل عبد العزيز" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى الفضائية، :" عندما وصل محمد لعمر معين تم نقلة إلى مؤسسة خاصة بالمكفوفين بمحافظة كفر الشيخ، متابعا: محمد تعرف على أحد الزوار وروى له تفاصيل حياته".

وأوضح أن الزائر أهتم للغاية بقضية محمد وقام بنشر قصته على السوشيال ميديا، مسترسلا:" والد محمد تعرف عليه من على السوشيال ميديا، وعندما جاء للحصول عليه، طلبت المؤسسة تحاليل البصمة الوراثية (DNA)".

وفي سياق متصل: كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، للتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لسرعة إنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتسليم "الطفل الكفيف" محمد إبراهيم حجازي ابن قرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، والذي فقده والده وهو عمره 7 سنوات والآن شاب عمره 28 سنة، بعدما استدل على مكان وجوده بجمعية رعاية المكفوفين بمحافظة كفر الشيخ.



كما كلف "مختار" لجنة من المحافظة تضم مدير عام التفتيش والمتابعة ومدير عام العلاقات العامة ومدير متابعة مكتب المحافظ ورئيس مركز ميت سلسيل، للانتقال فورا إلى قرية الكفر الجديد بمركز ومدينة ميت سلسيل مقر منزل أسرة الشاب لطمأنتهم بإنهاء كافة إجراءات عودته لمنزله.