بعد قبلة الخد والصور الرومانسية.. زوجة زيدان تخطف الأنظار بجمالها على ريد كاربت| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام للاعب كرة القدم محمد زيدان برفقة زوجته، وذلك خلال تألقهما على السجادة الحمراء من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وأثارت زوجة محمد زيدان الجدل باختيارها فساتين جريئة ومكشوفة وًظهورها برفقة زوجها فى لقطات رومانسية مثيرة من قبلة اليد والاحضان وهو ما جعل الجمهور يتداول صورهم .

ويقدم لكم صدى البلد إطلالات زوجك زيدان برفقته:

أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي انطلقت الخميس، وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر،أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايانالسيد.. وآخرون.

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

انتشال التميمي

وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

وأكد انتشال التميمي أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجانات الدولية في المنطقة العربية، مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.

فيما أكد المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أن هذا العام في وضع أفضل من حيث الاستعداد لمهرجان الجونة.

26407457-830F-459E-B9C9-0D857D8A58AA

B855E607-54D9-4F9A-AEED-EB5394611B13

58C32190-D690-46EA-884A-FE6688AE963E

F9604F91-514D-4EBD-8622-0D3958B1D9A8

0309E61B-C6D0-4F76-A3B1-39EBC9B1FE9D

FF06BB5F-6F73-4C1C-B0E5-004867E4C7C0