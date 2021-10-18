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رئيس التحرير
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فن

أحمد مجدي يتألق علي السجادة الحمراء من مهرجان الجونة السينمائي

أحمد مجدي يتألق على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة السينمائي

صدى البلد

شارك الفنان أحمد مجدي، جمهوره بأحدث ظهور له علي السجادة الحمراء، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونشر مجدي صوره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ونال تفاعل كبير من متابعيه بالإعجابات والتعليقات.

وقال أحمد مجدي في تصريح لـ “صدى البلد”: “ سعيد بحضور ريد كاربت الفيلم المصري ريش ومتحمس جدا لمشاهدته وبهني أبطال الفيلم بحصولهم على جائزة مهرجان كان”.

ريش أو  Feathers هو أول فيلم روائي طويل يحصد الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، ونال مخرجه عمر الزهيري العديد من الثناء على فيلمه. 

شركة Grasshopper Film ومقرها نيويورك نالت حقوق توزيع فيلم ريش في أمريكا في صفقة أعلن عن تفاصيلها اليوم ونشرها موقع هوليوود ريبورتر. 

وأيضا تم توزيع الفيلم في الصين وإيطاليا واليونان، وسيتم طرحه في فرنسا قريبا. 

حصل فيلم ريش أيضا على جائزة الفيبريسي FIPRESCI لأفضل فيلم في الأقسام الموازية لمهرجان كان السينمائي الدولي. 

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض الفيلم المصري ريش في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، بعد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للدورة ال60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، وقدرها 15 ألف يورو.

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