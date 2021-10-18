نائب محافظ القليوبية يتابع تنفيذ مشروعات حياه كريمة بشبين القناطر

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز شبين القناطر وذلك بناء علي توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

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جاء ذلك بحضور ناصر عبد اللطيف نائب رئيس المدينة وهند جلال منسق العمل الميداني بمؤسسة حياة كريمة وممثلي الجهات التنفيذية وشركات المرافق وفريق عمل دار الهندسة استشاري مجلس الوزراء سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق المركز.

وتفقد نائب محافظ القليوبية أعمال الإنشاءات الجديدة بمدرسة عبد الرحمن عويس للتعليم الأساسي بنسبة تنفيذ 45%، وأعمال التوسعات والترميم بمدرسة منشأة الكرام الإعدادية بنسبة تنفيذ 85%.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال مد وتدعيم خط التغذية بمياه الشرب قطر ٤" بطول ١١.٥كم وأعمال تركيب 5 حنفيات حريق بنسبة تنفيذ ٨٥%. وخطوط الانحدار الرئيسية للصرف الصحي بنسبة تنفيذ ٧٠% ومحطة رفع منشأة الكرام بنسبة تنفيذ ٢٠%.

وخلال الجولة تفقد نائب محافظ القليوبية أعمال إنشاء العداية النفقية للصرف الصحي اسف ترعة الشرقاوية بالشوبك، والأعمال الجارية بمركز الشباب بنسبة تنفيذ ٥٥%.

كما تفقد نائب محافظ القليوبية أعمال رفع الكفاءة وتنفيذ الموقع العام لمدرسة الشهيد صلاح قطب الابتدائية، وأعمال مد وتدعيم خط التغذية بمياه الشرب بطول ١٣.٥كم بنسبة تنفيذ ٩٥%.

وخلال الجولة استمع نائب المحافظ إلى شكاوى ومقترحات المواطنين بشأن أعمال التطوير الجارية ووجه بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة لرصد المشكلات ومتابعة حلها مباشرة مع المختصين.

من ناحية اخرى تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية التي بدأتها المحافظه فى 11 أكتوبر الجاري ومستمرة حتى 29 أكتوبر 2021، وذلك في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية وأراضي الري والنيل والصرف، والتأكيد على هيبة الدولة واسترجاع حق الشعب.

وأشار المحافظ إلى قيام الأجهزة التنفيذية بكفر شكر برئاسة بحملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة عدد 67 حالة على أملاك الري والصرف وزراعة على مساحة 6150م2 ليصبح إجمالي ما تم إزالته في المرحلة الأولى من الموجة 18 هو 172 حالة بمساحة 24924م2.

وأكد محافظ القليوبية استمرار أعمال الموجة 18 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.