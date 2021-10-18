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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

15 ألفا و207 إصابات كورونا نشطة في الأردن

صدى البلد

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 15 ألفا و207 حالات حتى صباح الاثنين.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و879 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 14 حالة وفاة أمس الأحد.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 841 ألفاً و489 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 815 ألفا و403 حالات شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 241 مليوناً و485 ألفاً و698 حالة، شفي منها 218 مليوناً و722 ألفاً و261 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و914 ألفا و336 شخصاً حول العالم.

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الصحة الأردنية كورونا وباء كورونا عدد إصابات كورونا النشطة الأردن

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