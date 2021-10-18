الاتحاد الأوروبي يعرب عن تفائله بقرب استنئاف المفاوضات النووية مع إيران

أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تفائله بقرب استنئاف المفاوضات النووية مع إيران، لكنه أشار إلى أن الاتفاق قد لا يكون قريبا.

وحسب قناة "العربية"، أضاف بوريل أن متفاؤل اليوم أكثر من أمس بقرب تحقيق تقدم في المفاوضات النووية الإيرانية، مؤكدا قرب عقد مباحثات أوروبية إيرانية في بروكسل لاستنئاف المفاوضات النووي.

فيما أكدت إيران، اليوم الاثنين، أن المشاورات مع الاتحاد الأوروبي كانت بناءة، حيث اتفقا على استئنافها في بروكسل.

وحسب “روسيا اليوم”، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي: "المشاورات مع مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف طهران النووي، الإسباني إنريكي مورا، كانت بناءة، واتفقنا على استئنافها في بروكسل".

وأوضح أنه "يجب مناقشة العراقيل التي منعت مفاوضات فيينا من الوصول الى نتيجة في الجولات السابقة".

وأضاف: "مشاوراتنا مع حلفائنا، ومن ضمنهم موسكو، مستمرة حول العودة الى المفاوضات النووية"، مؤكدا أن "طهران لا تريد أن تضيع الوقت في المفاوضات، ولذلك تهدف من خلال محادثات بروكسل لتوضيح بعض النقاط".

وأكد أن “المفاوضات سيتم استئنافها، وهذا قرار أعلنه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وطهران لا تضع شروطا مسبقة للعودة إلى المفاوضات، ولا سيما لواشنطن التي خرجت من الاتفاق وفرضت عقوبات ظالمة ضدنا واستمرت في ممارسة الضغوط القصوى”.