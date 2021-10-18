مياه مطروح تستعين بـ30 معدة وسيارة صرف في محاكاة لمواجهة أزمات الشتاء القادم

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح من خلال إدارة الأزمات والطوارئ نموذج محاكاة لمواجهة أحد المواقف المتوقع التعرض لها خلال فصل الشتاء القادم، للتعامل مع أي تراكمات لمياه الامطار من خلال محاكاة بأحد الشوارع الحيوية بالمدينة لاستيعاب شبكة تصريف مياه الامطار بمنطقة كورنيش مرسى مطروح.

وأكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح انه تم إعداد سيناريو بالتجربة الحية لهذا الموقف كإحدى الأزمات المتوقعة شتاءً.

وأوضح أنه تم الاستعانة بعدد ١٤ سيارة صرف صحى سعة ١٠ م٣ وعدد ٦ معدات شفط وعدد ٤ معدات مدمجة نافورى وعدد ٦ بدالات سيول سعه ٦و٨ بوصة فائق السرعة بالإضافة الى عدد ١٢ سيارة مياه لتنفيذ موقف المحاكاة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تجهيز ٥٩ معدة لمواجهة السيول بالمحافظة.

وأضاف "خالد " أن تنفيذ سيناريوهات المحاكاة تأتى فى إطار استعدادات الشركة لمواجهة الأزمات باحترافية وفى اقل وقت ممكن.

وقال أنه تم تدريب فريق عمل الأزمات والطوارئ بالشركة على التدخل السريع حال وقوع أزمات مشابهة مستقبلا والتعامل معها بكفاءة وجاهزية، بالإضافة انه تم رفع حالة الطوارئ القصوى على مدار ٤٨ ساعة الماضية تحسبا لحدوث اى تداعيات او تغيرات جوية مفاجئة.

وذكر أنه تم الاستعداد بتطهير شنايش الأمطار وشبكات انحدار صرف مياه الامطار وتطهير بيارات المحطات والغرف خلال الأسبوعين الماضيين استعدادا لاستقبال فصل الشتاء بمطروح .

6c3a320b-2150-46da-9f5a-08af7a854335

050c8128-46b3-4dca-9b60-3d86fabb4263

99f46fb5-c0f1-417f-a571-0481526c8e47

802e0bad-1e38-4488-9dea-b4be83fa05a5

c93ba0d5-e6de-4d01-a657-83d94ec5e4db