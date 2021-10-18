وزير التنمية المحلية يشارك في الملتقى التسويقي المصري للتمور

وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى مقر محافظة الوادى الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقي المصري للتمور والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية و تقام فعالياته بمدينة الخارجة وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المحافظة، وذلك خلال الفترة من (16 إلى 18 ) أكتوبر الجاري.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن هذا الملتقى يقام في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بالوادى الجديد، بمشاركة بعض الدول العربية وعدد كبير من منتجى ومصنعي ومصدرى التمور وممثلى سلاسل التوزيع وخبراء زراعة النخيل وإنتاج التمور، مشيراً إلى مشاركة ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية في مجال التمور بالإضافة إلى ممثلي المواد الغذائية والتصنيع الغذائي وموردى خدمات مصانع التمور.

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزير التنمية المحلية زراعة نخلة بحديقة 30 يونيو، وافتتاح بعض المشروعات من بينها واحة الحرير وتفقد مشروع الصوب الزراعية ومصنع تمور المحافظة ، والمعرض الذى يضم 91 من العارضين لمختلف أنواع التمور والمستلزمات الزراعية الخاصة بالنخيل.

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