عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يشارك في الملتقى التسويقي المصري للتمور

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يزرع نخلة

وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى مقر محافظة الوادى الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقي المصري للتمور والذى يقام تحت رعاية  رئيس الجمهورية و تقام فعالياته بمدينة الخارجة وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المحافظة، وذلك خلال الفترة من (16 إلى 18 ) أكتوبر الجاري.

 

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن هذا الملتقى يقام في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بالوادى الجديد، بمشاركة بعض الدول العربية وعدد كبير من منتجى ومصنعي ومصدرى التمور وممثلى سلاسل التوزيع وخبراء زراعة النخيل وإنتاج التمور، مشيراً إلى مشاركة ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية في مجال التمور بالإضافة إلى ممثلي المواد الغذائية والتصنيع الغذائي وموردى خدمات مصانع التمور.

 

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزير التنمية المحلية زراعة نخلة بحديقة 30 يونيو، وافتتاح بعض المشروعات من بينها واحة الحرير وتفقد مشروع الصوب الزراعية ومصنع تمور المحافظة ، والمعرض الذى يضم 91 من العارضين لمختلف أنواع التمور والمستلزمات الزراعية الخاصة بالنخيل.

IMG-20211018-WA0005
IMG-20211018-WA0005
IMG-20211018-WA0006
IMG-20211018-WA0006
IMG-20211018-WA0007
IMG-20211018-WA0007
IMG-20211018-WA0004
IMG-20211018-WA0004
وزير التنمية المحلية الملتقى التسويقى المصرى للتمور محمود شعراوي الوادى الجديد

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية: 79 مليون يورو لمشروع مصرف كيتشنر لخدمة 182 قرية

شعراوي يهنئ رئيس الوزراء بذكرى المولد النبوي الشريف

ترشيحاتنا

في ذكرى مولد النبي.. زوجات الرسول وسراريه.. وقصص زواجه بهن

قرار من الشعباني بإراحة نجوم المصري 24 ساعة قبل إعلان الطوارئ لمواجهة كمبالا

كيف تناول الإعلام البريطاني مشاركة محمد صلاح في حفل جائزة إيرث شوت؟

التعليم تتيح لطلاب الدبلومة الأمريكية التسجيل في امتحانات EST حتى 3 نوفمبر

مع المضيفات.. محمد رمضان يحتفل بـ24 مليون مشاهدة لـ "بحب أجيبها وهي طايرة"

قانون التكنولوجيا المالية.. الحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه لهذه الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية.. حادث على الأوسطي وكثافات بـ دائري المنيب

وقوع إصابات وحالات اختناق.. آخر تطورات حريق مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

الأعلاف السبب.. أصحاب المزارع يكشفون سر ارتفاع أسعار الدواجن والبيض| شاهد

شوبير: شخصية كبيرة بمجلس الإدارة لن تكون على قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ