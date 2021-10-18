التموين: ميكنة كل المخازن التابعة لشركتي "الجملة العامة والمصرية".. فيديو

عرضت قناة تن مقطع فيديو يوضح أن وزارة التموين قامت بـ ميكنة كل المخازن التابعة لشركتي "الجملة العامة والمصرية".

كما أنه سيتم الانتهاء من النظام الورقى فى صرف استعاضات منافذ صرف السلع التموينية.



أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة ‏الداخلية، انه تم ميكنة كل مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة – المصرية) لمتابعة الوارد والمنصرف من السلع ، ‏وأضاف المصيلحي أن ميكنة الــ 1500 مخزن التابعة لشركتي الجملة ‏ساهم في معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن والتدخل حال نقص اي ‏سلعة بضخها بتلك المخازن.

وأشار المصيلحي الي أن الميكنة جاءت ‏بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ‏للوصول إلي الشفافية في التعامل مع السلع والتأكد من وصول سلع ‏منظومة الدعم لمستحقيها، وأكد المصيلحي ان النظام الورقي في صرف السلع بالمخازن قد انتهي تماماَ بعد استكمال ‏منظومة الميكنة بالمخازن، وأضاف أن كل مخازن الشركتين قد تم ‏تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي لإدخال السلع الموردة والسلع المنصرفة ‏الي منافذ صرف السلع التموينية.

وأشار علي ‏المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، إلى أن خطة ميكنة مخازن ‏الجملة جاءت متزامنة مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات ‏الجمهورية لحوكمه سلاسل امداد هذه السلع التعامل، وأكد المصيلحي ان ميكنة مخازن الجملة ساهمت في ‏إجراء أنظمة الجرد السنوي لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية ‏بشفافية تامة.

من جانبه أكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن شركات المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الأهرام – ‏الإسكندرية ) للمجمعات الاستهلاكية بدأت هي الاخري في تفعيل اجراءات الميكنة ‏اصرف السلع لمنافذ جمعيتي وتم الانتهاء من النظام الورقي تماماَ في بعض الشركات، وأشار احمد كمال إلي أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التي عممت التجربة لصرف ‏الاستعاضات الكترونياَ حسب ربط صاحب كل منفذ، وأشار إلي أن باقي ‏الشركات ( الأهرام – الإسكندرية ) للمجمعات الاستهلاكية قاربت علي ‏انتهاء المنظومة.