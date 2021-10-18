قبل إطلاقها غدا.. تعرف على سعر ومواصفات هواتف جوجل Google Pixel 6

تنطلق غدا هواتف Google Pixel 6 رسميا من شركة جوجل الأمريكية ، في مؤتمر كبير للإعلان عنها وعن نظامها التشغيلى الجديد أندرويد 12 ، حيث تعتبر الهواتف واحدة من أفضل الهواتف التي سيتم إطلاقها لهذا العام.



وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هناك عدد من التفاصيل التي تم الكشف عنها خلال الساعات الماضية، والتي تعطي لها صورة شبه كاملة عن هواتف Google Pixel 6 التي سيتم إعلانها غدا، وفيما يلى نعرض المواصفات والسعر والمحتمل لهواتف جوجل القادمة.

مواصفات هواتف Google Pixel 6

وستأتي هواتف Google Pixel 6 بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع LTPO OLED، مع معدل تحديث متغير يتراوح من 10 هرتز إلى 120 هرتز لتوفير الطاقة، مع حماية للشاشة من نوع Gorilla Glass Victus، ومعدل IP68 لمقاومة المياه والغبار.

وستقدم هواتف Google Pixel 6 كاميرا أساسية بمستشعر 50 ميجابكسل ، مع إضاءة بنسبة 150٪ لإلتقاط الصور الليلية، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بزووم 4X ، وبدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفي محدثة بدقة 12 ميجابكسل.

وسيكون مستوى التكبير الأقصى هو 7X، مع إمكانية 20X وسيكون هو نفسه المعدل بالنسبة للصور الثابتة، مع دقة FHD ، مع تقنية HDR من الكاميرا الرئيسية، ثم سيقوم TPU بمعالجة التفاصيل من كلتا الكاميرتين لإزاحة الوجه الذي ربما تم التقاطه أثناء الحركة.



وستحتوى Google Pixel 6 على بطارية بسعة أكبر من 4000 مللى أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 30 واط عبر فتحة USB-C ، بحيث يصل إلى 50٪ في 30 دقيقة .



وتعمل هواتف Google Pixel 6 بمعالج من مجموعة شرائح Google Tensor ، من تصنيع شركة جوجل أسرع بنسبة 80٪ من معالجات هواتف بيكسل السابقة.



وقررت شركة جوجل دعم Google Pixel 6 بالتحديثات الأمنية لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، لمساعدة المستخدمين على حماية هواتفهم من الاختراقات والفيروسات.



السعر المحتمل لهواتف Google Pixel 6



وسيبدأ سعر هاتف Google Pixel 6 من 599 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 10 آلاف جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة، أما بالنسبة لهاتف Pixel 6 Pro فسيبلغ حوالي 898 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 14 ألف جنيه مصرى.

