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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 ميزات خارقة قادمة في هواتف فيفو العملاقة VIVO X80

5 ميزات خارقة قادمة
5 ميزات خارقة قادمة في هواتف فيفو العملاقة VIVO X80

تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق سلسلة هواتف بقدرات خارقة من فئة الهواتف الرائدة، حيث ستكون الهواتف خليفة لسلسلة vivo X70 التي تم إطلاقها مؤخرا، وستصدر تحت اسم VIVO X80 . 


وبحسب موقع Gizmochina فإن سلسلة هواتف فيفو القادمة VIVO X80 ستصدر بترقيات وتحسينات كبيرة في الكاميرا بالتعاون مع شركة ZEISS ، مع معدل تحديث عال للشاشة ، كما ستصدر بمعالج قوى ، وبطارية بسعة كبيرة بالإضافة لدعم تقنية الشحن السريع.  

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 وفيما يلى نعرض 5 ميزات كبيرة ستحصل عليها هواتف VIVO X80 القادمة من فيفو :

Vivo X70
هواتف VIVO X80 القادمة 

1- شاشة  AMOLED بجودة كبيرة  

 

وستأتي شاشة هواتف فيفو Vivo X80 بقياس 6.6 بوصة من نوع AMOLED و بدقة عرض  1440 × 3200 بكسل، و جودة + FHD  كما ستدعم الشاشة تقنية HDR، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 


2- أفضل كاميرا في هواتف فيفو 


وستقدم هواتف فيفو Vivo X80 كاميرا ثلاثية خلفية بدقة فائقة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر 5-axis IS ، من تصنيع شركة ZEISS المتخصصة في مجال الكاميرات، مع عدسة فائقة الدقة بمستشعر آخر مقاس 1 / 1.3 بوصة، مع ثبات VIS خماسي المحاور، مع كاميرا أخرى بدقة 12 ميجابكسل مع خاصية التقريب البصرى 2x .  

Key details about the upcoming Vivo X80 have been revealed
هواتف فيفو Vivo X80

3- بطارية بسعة كبيرة 


وستحتوى هواتف فيفو القادمة Vivo X80 على  بطارية بقدرة 5000 مللى أمبير ، ن خلال منفذ شحن Type-C ، مع دعم لتقنيات لشبكات 6 Wi-Fi و Bluetooth   و GPS .  

 

4 - دعم تقنية الشحن السريع بسرعة خارقة

 

وستدعم هواتف فيفو Vivo X80 تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، بترقية كبيرة عن هواتف فيفو السابقة، مما سيساعد على شحن الهواتف وقت قليل للغاية  .


5- معالج قوى بأداء كبير 


ومن المحتمل أن تعمل هواتف فيفو Vivo X80 بمعالج من نوع Snapdragon 888 Plus من شركة كوالكوم الأمريكية، على الرغم من وجود تسريبات سابقة تؤكد إطلاقها بمعالج من شركة ميديا تيك الصينية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

تسريبات تكشف قدرات خرقة للكاميرا في هاتف فيفو القادم Vivo X80
هواتف فيفو Vivo X80
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