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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نيفين جامع: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور

الملتقي التسويقي
الملتقي التسويقي الأول للتمور

أكدت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في مصر باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم في زيادة الصادرات للأسواق الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية وخلق فرص العمل، مشيرةً إلى أن الملتقى التسويقي الأول للتمور فى مصر يعد خطوة هامة للنهوض بقطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية بالسوقين المحلى والعالمى.  

 

وقالت الوزيرة إن وضع الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتنمية وتطوير هذا القطاع الذي تمتلك فيه مصر مزايا تنافسية عديدة تؤهلها لتكون مركزاً لزراعة النخيل وإنتاج التمور. 

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وأشارت جامع خلال مشاركتها بفعاليات الحفل الختامي للملتقى التسويقي الأول للتمور في مصر والذي عقد بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إلى حرص الوزارة على تنمية القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة وهو الأمر الذي يأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

 

ولفتت إلى أنه يجرى حالياً الإعداد لتنظيم المهرجان الخامس للتمور بأسوان في نهاية ديسمبر المقبل.

 

وأضافت جامع أن الملتقى استهدف توحيد جهود كافة الجهات الحكومية والبحثية والمنظمات الدولية للنهوض بقطاع التمور، وإيجاد الحلول التطبيقية للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور لاستهداف الأسواق التصديرية، بالإضافة إلى عرض أهم أصناف التمور المصرية، وأهم متطلبات مصانع التمور من خدمات، فضلاً عن تشجيع الابتكار والمنافسة ونقل المعلومات الحديثة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى فتح أفاق جديدة لمنتجي ومصنعي التمور لتسويق وتصدير منتجاتهم، وتوثيق الروابط وتعزيز التعاون بين العارضين والزائرين من داخل وخارج مصر.

القطاع الصناعى القيادة السياسية التنمية الاقتصادية والمجتعية الملتقى التسويقي الأول للتمور زيادة الصادرات الصناعة والتجارة مال واعمال اخبار مصر

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