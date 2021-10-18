رئيس الأسقفية يترأس قداس من كاتدرائية جميع القديسين

ترأس الدكتور سامي فوزي ، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك ، حيث كان في استقباله القس يشوع يعقوب راعي الكنيسة.

وخلال القداس ، قام رئيس الأساقفة بخدمة التثبيت لمجموعة من الشباب والفتيات، وهي إعلان انضمام الشخص لعضوية الكنيسة الأسقفية إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعا ، وأمام الله بحفظ الإيمان المسيحي وعقيدة الكنيسة الأسقفية.



فيما خصص رئيس الأساقفة عظة القداس للحديث عن الحذر من استغلال سلطاتنا على الآخرين بدلا من خدمتهم خدمة حقيقية.

وأضاف المطران: أن تستغل سلطانك على الآخرين هو عندما تكون مدير أو قائد لمنصب وتتعامل معهم بطرق سلبية فقط للحصول على نتائج دون اهتمام حقيقي أو رعاية.

وشدد المطران: إن الحل هنا ليس تعديل السلوك وإنما يأتي الحل من الداخل وتغيير اتجاه قلوبنا كما يقول الكتاب " محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" رومية ٥:٥



كان رئيس الأساقفة قد دأب منذ رسامته رئيسا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية على ترأس صلوات القداس الإلهي في كنائس مختلفة لكي تصبح فرصة لتفقد الخدمة ومقابلة شعب الكنيسة عن قرب.