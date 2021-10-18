بطانة الفستان كانت بشعة.. شذى حسون تعتذر للجمهور

ردت الفنانة شذى حسون، على الانتقادات التي وجهها البعض إلى فستانها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: “إن المشكلة كانت فى بطانة الفستان”.



وأضافت الفنانة شذى حسون خلال حوارها ببرنامج "راجل و 2 ستات" المذاع على قناة أون أي، تقديم الإعلامية شيريهان أبو الحسن: "لما جربت الفستان جربته من غير بطانة، وكان شفاف فتم التوصل لـ عمل بطانة له، ولم يتم تجربة الفستان بالبطانة، وفى يوم العرض كان أول ارتداء بالبطانة، حيث ظهر الفستان بشكل بشع".



واعتذرت الفنانة شذى حسون للجمهور، وقالت :" انا عارفه أن اللى حصل غلط".

