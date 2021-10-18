بخاف من شكلها.. فرح الزاهد تكشف سبب عقدتها من "عروسة المولد" | خاص

خاص

روت الفنانة الشابة فرح الزاهد، عن ذكرياتها مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حيث قالت أنها كانت لا تحب “عروسة” المولد كما كشفت عن نوع الحلوى التي تفضلها منها.

وقالت فرح الزاهد في تصريح خاص لصدى البلد: "أنا بخاف من عرائس المولد جدا، وأنا صغيرة مرة واحدة بس ماما جبتهالي وبكيت بشدة، ومن وقتها وأنا لا أفضلها فشكلها غريب اوي".

وأضافت فرح الزاهد: "أحب جدا تناول حلوى المولد، ولكن خصيصا أفضل الملبن حيث أتناول منه كمية كبيرة في هذا اليوم".

سمية الخشاب والمولد النبوي:

وكانت النجمة سمية الخشاب قد تحدثت عن الحلوى التي تحبها من حلوى المولد وعن أول عروسة مولد حصلت عليها وذلك في ذكرى المولد النبوي الشريف الذي نتحتفل به اليوم الأثنين .

وقالت سمية الخشاب :" أول عروسة مولد أهدهالي والدي ، وكان والدي يرص دائما أن يشتري لي عروسة كل عام ، وكان ذلك عادة تجعلني أشعر بالسرور ".

أصافت سمية الخشاب :" أحب أكل حلوى المولد للغاية وخاصة حلاوه الحمص" الحمصية" ، وأحرص على أكلها دائما مش بس في المولد كما أنني أحب الملبن للغاية فهو من احلي الحلويات التي أفضلها بعين الجمل ".

كشفت النجمة إيتن عامر عن ذكرياتها مع المولد النبوي الشريف.

وقالت إيتن عامر:" ذكرياتي مع يوم الأحتفال بذكرى المولد النبوي ترتبط بي منذ الطفولة حيث أن والدي كان أول من أهداني بعروسة المولد ، وكنت سعيدة للغاية وقتها ".

أضافت إيتن عامر :" أحب أيضا أكل حلوى المولد ، حيث يعد أفضل الحلوى بالنسبة لي هي الحمصية و الملبن، والتي أحرص على تناولهما في هذا اليوم ".

شيريهان تهنأ جمهورها بمناسبة المولد النبوي :

هنأت الفنانة الكبيرة شريهان جمهورها بمناسبة المولد النبوى الشريف ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر .

حيث غردت شريهان قائلة : " "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) صدق الله العظيم.. في يوم المولد النبوي الشريف رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كل عام ومصر والشعب المصري وجميع شعوب الأمة العربية والإسلامية بخير وسلام وأمان وطُمَأْنينة واستقرار".

أصالة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف:

نشرت الفنانة أصالة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مهنئة الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتبت: “كلّ عام وأمّة محمّد عليه أفضل الصلاة والسلام بخير وسلام .. اللهمّ أعزّ الإسلام بالطيبين المخلصين وحفظنا منّ كلّ شرً وحفظ جميع البشر وأعاننا جميعاً على المحبّة والتسامح ..”.

منة فضالي تحيي ذكرى المولد النبوي:

أحيت الفنانة منة فضالي ذكرى ميلاد النبي محمد صل الله عليه وسلم، وشاركت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام”.

وهنأت الفنانة منة فضالي جمهورها بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف.