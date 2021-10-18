عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية الثانية.. أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم

السعودية
السعودية

حلت السعودية كثاني أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط المثبتة بـ267.1 مليار برميل، بحصة 17.2% من الاحتياطي العالمي النفطي، البالغ نحو 1.55 تريليون برميل بنهاية 2020.

ووفقا لبيانات وزارة الطاقة السعودية وبيانات منظمة أوبك، ارتفعت الاحتياطيات السعودية 0.003% أو 9 ملايين برميل خلال 2020.

وتحتل احتياطيات النفط السعودية الترتيب الثاني عالميا بعد فنزويلا التي تملك 303.6 مليار برميل، تمثل 19.6% من احتياطيات العالم، بحسب بيانات جمعتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتعادل احتياطيات السعودية من النفط 31.1% من الاحتياطي في دول منطقة الشرق الأوسط البالغ 860 مليار برميل، و21.6% من احتياطي دول منظمة أوبك البالغ 1.24 تريليون برميل بنهاية 2020.

وارتفعت احتياطيات النفط في العالم خلال 2020 بنسبة 0.2% (2.63 مليار برميل)، بسبب صعود الاحتياطيات الإماراتية بملياري برميل.

 

فقدنا سياسيا مخضرما.. هكذا نعى جورج بوش وزير خارجيته كولن باول

بعد اختطاف 17 مبشرا أمريكيا.. تحرك عاجل من FBI لإطلاق سراحهم


 

أكبر احتياطات العالم

 

ضمن أكبر عشر دول في العالم من حيث احتياطي النفط المثبت، جاءت إيران خلف فنزويلا والسعودية، باحتياطي نفطي مثبت يبلغ 208.6 مليار برميل، ويشكل 13.5% من الاحتياطي العالمي، ثم العراق بـ 145 مليار برميل، يشكل 9.4%.

وتفوقت الإمارات على الكويت لتصبح الرابع عالميا باحتياطي نفط مثبت يبلغ 107 مليارات برميل، يشكل 6.9% من الاحتياطي العالمي، ثم الكويت بـ 101.5 مليار برميل، يعادل 6.6%.

وحجزت روسيا المرتبة السابعة باحتياطي نفط مثبت يبلغ 80 مليار برميل، يشكل 5.2% من الاحتياطي العالمي، ثم ليبيا بـ 48.4 مليار برميل، يمثل 3.1%.

تاسعا حلت الولايات المتحدة الأميركية بـ44.5 مليار برميل، يمثل 2.9% من الاحتياطي العالمي، وعاشرا جاءت نيجيريا باحتياطي نفط مثبت يبلغ 36.9 مليار برميل، يشكل 2.4% من الاحتياطي العالمي.

وتعتمد بيانات "أوبك" على احتياطيات النفط التقليدي في العالم ولا تشمل النفط الصخري، لذا خرجت كندا من قائمة أكثر الدول امتلاكا للاحتياطيات، نظرا لأن معظم الاحتياطي لديها من النفط الصخري.

الكويت العراق السعودية فنزويلا منطقة الشرق الأوسط السعودية كثاني أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط وزارة الطاقة السعودية احتياطي النفط المملكة العربية السعودية

موضوعات متعلقة

أزمة طاقة تضرب الهند.. وطلب عاجل من قطر

على غرار السعودية .. الكويت تقرر عودة الحياة لطبيعتها بالكامل في المساجد

حمدوك يعلن تشكيل خلية أزمة لمعالجة الأوضاع في السودان

بوريل يعلن عن اجتماع خليجي أوروبي .. وهذا ما قاله لرئيس تونس

إثيوبيا.. قتلى في ضربات جوية على عاصمة إقليم تيجراي.. تفاصيل

موجة اغتيالات تضرب كشمير.. وتحرك عاجل للسلطات الهندية

574 ضحية.. العراق يعلن القبض على المسؤول عن تفجير "الكرادة" الدموي

السودان: المتظاهرون يزحفون من جديد إلى مبنى الحكومة

ترشيحاتنا

تراجع 5 جنيهات.. "الزراعة": الحكومة تبذل جهودا للسيطرة على أسعار البيض

الخطيب: مؤتمر اليوم لمراجعة الوعود الانتخابية.. وقوة الأهلي في جمهوره

رجل باكستاني يشعل النار في ابنتيه وأحفاده الأربعة.. تفاصيل

مولد النبي .. نماذج من رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان

نشاط ملحوظ تشهده العلاقات المصرية الأوغندية في الآونة الأخيرة

زعيم الاغلبية لرئيس اتحاد الكرة:مصر عارفة إنك وجه آخر لهاني أبو ريدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيلم ريش يغضب النجوم.. وشريف منير: يسيء لمصر

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل 5 أيام غير مستقرة من الثلاثاء إلى الأحد

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 3 متهمين في "واقعة اسجد للكلب"

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من نجريج إلى قصر الكسندرا.. كيف احتل الملك المصري محمد صلاح قلوب الانجليز؟

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

فيديو

كرواسون وعيش لبناني.. مكونات الوجبات المدرسية الجديدة 2021

إيلون ماسك .. كيف جمع أغنى رجل في العالم ثروة 230 مليار دولار

وزير التموين يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد .. فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

المزيد

ساحة رأي

نورا عبد اللطيف تكتب: عَدلُ المصطفَى صلى الله عليه وسلم

أحمد حسن يكتب: بشراك يا حَلِيمَة بِسَّيدِ الْمِلاحِ

جمال قرين يكتب: أصحاب المعاشات

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ