عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

أماني حسن محمد تكتب: المكتوب على الجبين

صدى البلد

منذ بدأت جائحة كورونا وتأتي الأسئلة تباعًا حول الاستعدادات اللازمة للوقاية من هذا المرض، وكذلك أخذ اللقاح المعد للوقاية منه، ويقولون لماذا نأخذ بالتدابير الاحترازية مع أنها لن تغير شيئًا في قدر الله – تعالى – أو كما يقال ويشاع (المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين وسيبها على الله)؟
وللسؤال أهمية بالغة، وأراه مناسبة جيدة للتعرض لبعض الثوابت التي يجب ترسيخها في نفس المؤمن، فهذا السؤال يدل على أن صاحبه لم يفهم بعد مراد الله – تعالى – من إيجاده على وجه الأرض، أو في هذه الحياة الدنيا، فيا سيدي لم يخلقك الله حتى تغير في القدر، أو لا تغير ، بل إن هذا من الأمور التي لا تشغل عقل الإنسان المؤمن ، فالمؤمن يسبح ، ويتحرك ، تحت مظلة أوامر الله ونواهيه، فهو إنما وجد ليحقق مراد الله من إيجاده ، وهو الخضوع لأوامر الله ونواهيه، قال- تعالى  - (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )(آية ٥٦ /الذاريات)،
والعبادة :هي الخضوع والسير تحت حكم المعبود، سواء غير ذلك في الواقع، ونفس الأمر، أم لم يغير، فمن عرف ذلك عرف أن الله -سبحانه وتعالى- أمره بدفع الضر عن نفسه ، سواء دفع ذلك الضر ،أم لم يدفعه ، فلو افترضنا أن مسلمًا قد كشفت له الحجب ، ورأى أن المسلمين سيهزمون في هذه المعركة التي يحارب فيها معهم ، فقد حَرُم عليه أن يفر من المعركة ، وكان فعله هذا كبيرة من الكبائر ، مع أنه لن يغير شيئًا فيما سيحدث ، لكنه خالف أمر الله -تعالى - ، وإذا كان هدف الإنسان أن ينجو في الآخرة ، فإنه عليه أن يهتم بسبيل النجاة الوحيد ، وهو الذي قاله النبي – صلى الله عليه وسلم – فيما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه – عن النبي ﷺ أنه قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟! قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)، وهذا ما فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – مع الرجل الذي جاءه يسأله متى الساعة ؟ فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – ( أنَّ رَجُلًا سَأَلَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَتَى السَّاعَةُ يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: ما أعْدَدْتَ لَهَا قالَ: ما أعْدَدْتُ لَهَا مِن كَثِيرِ صَلَاةٍ ولَا صَوْمٍ ولَا صَدَقَةٍ، ولَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ ورَسولَهُ، قالَ: أنْتَ مع مَن أحْبَبْتَ) فلاحظنا هنا أن النبي- صلى الله عليه وسلم – حول عقل الرجل للشيء الذي ينفعه ، فلو علم أن الساعة اليوم ، أو أنها غدًا، أو أنها بعد ألف سنة ، فإن ذلك لن يفيده بشيء، لأنها قد تكون بعد ألف سنة وتكون ساعته هو بعد دقيقة ، لذلك قال له النبي – صلى الله عليه وسلم – وماذا أعددت لها؟ ،
لذلك فلننشغل بما ينفعنا، ولنترك المراء جانبًا .


 

 

ترشيحاتنا

نشأت الديهي: حديث الإخوان عن المصالحة يؤكد غباءهم السياسي

حكم قتل الحيوان بالسم وموقف الإسلام من الرفق به.. دار الإفتاء ترد

3 ملايين عامل.. العناني يكشف لمجلس الشيوخ استراتيجية "السياحة والآثار"

آبل تطلق مكبر الصوت الذكي HomePod mini بألوان جديدة .. صور

بمناسبة يوم المرأة العمانية.. إشهار نادي الرياضة والإبداع الثقافي

أوفر برايس يصل إلى 22 ألف جنيه لـ شيفروليه أوبترا 2022 .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسبب في انسحاب الفنانين وسخط الجمهور.. قصة فيلم بمهرجان الجونة يسيء إلى مصر

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

فيلم ريش يغضب النجوم.. وشريف منير: يسيء لمصر

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

أساء لمصر.. نجوم انسحبوا من عرض فيلم ريش ضمن فعاليات الجونة

رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل 5 أيام غير مستقرة من الثلاثاء إلى الأحد

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من نجريج إلى قصر الكسندرا.. كيف احتل الملك المصري محمد صلاح قلوب الانجليز؟

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

فيديو

خطف الانظار..محمد صلاح يلبي دعوة الأمير ويليام في حفل جائزة إيرث شوت

كرواسون وعيش لبناني.. مكونات الوجبات المدرسية الجديدة 2021

إيلون ماسك .. كيف جمع أغنى رجل في العالم ثروة 230 مليار دولار

وزير التموين يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أماني حسن محمد تكتب: المكتوب على الجبين

د.فتحي حسين يكتب: ولد الهدي فالكائنات ضياء

الشيخ عبد الوهاب خليفة يكتب: نور ميلاد طه

نورا عبد اللطيف تكتب: عَدلُ المصطفَى صلى الله عليه وسلم

أحمد حسن يكتب: بشراك يا حَلِيمَة بِسَّيدِ الْمِلاحِ

جمال قرين يكتب: أصحاب المعاشات يا سيادة الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

اﻟﻤﺰﻳﺪ