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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسنى يكشف سر تفاؤله برقم 18.. فيديو

أكرم حسنى
أكرم حسنى

كشف الفنان أكرم حسنى عن سر تفاؤله برقم 18 وذلك عبر بث مباشر بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وقال اكرم حسنى : " التفاؤل بالرقم 18 لعديد من الأسباب أهمها أن عام 2018 كان سعيدا بالنسبة لى، حيث كان مليئا بالأعمال التى حققت نجاحا كبيرا، ولعل من أبرز هذه الأعمال فيلم البدلة، ومسلسل الوصية، وإعلان يا صيف يا صيف.

وأضاف أكرم حسنى : "أصور حاليا مسلسلا مكتوبا لإطلاقه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

أكرم حسنى ومحمد منير 

وكان كشف الفنان أكرم حسني، تفاصيل اللقاء الذي جمع بينه وبين الفنان محمد منير مؤخرا، والتعاون الذي سيجمع بينهما خلال الفترة المقبلة.

وقال أكرم، ببرنامج "راجل و2 ستات": "كنت عند الكينج محمد منير منذ فترة قريبة، وفي أغنية شغالين عليها من كلماتي وألحاني، لما سمعها الكينج عجبته للغاية، فقالي هغني الأغنية دي أول لما أرجع من ألمانيا".

وتابع: "في الماضي كان من ضمن أحلامي فقط أن أقابله وأقعد مع الكينج، ولكن الآن أنا بتكلم مع محمد منير وسيغني لي أغنية من كلماتي ولحني وده إحساس حلو أوي".

وكان الفنان أكرم حسني، حرص على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مؤكدًا في لقاء عبر قناة on e، أن "المهرجان ولد على إيدينا ورأينا التطور الذي يحدث فيه من عام لآخر"، مؤكدًا أنه فخور بالمهرجان وصناعه وسعيد بتواجده هذا العام.

وأضاف، أنه يستعد للمشاركة في مسلسل درامي جديد في رمضان المقبل ويحمل اسم "مكتوب عليا"، وهو مع نفس فريق عمل مسلسل "الوصية" مع السيناريست إيهاب بليبل، ونعمل على الورق الآن ونتمنى اللحاق بالسباق الرمضاني.

أكرم حسنى يتعاون مع محمد منير فى أغنية من كلماته

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زيارة أكرم لمجدى يعقوب

وكان زار الفنان أكرم حسني مركز مجدي يعقوب لأمراض و أبحاث القلب في أسوان، وتعرف على أنشطة المركز وجهوده في علاج مرضى القلب والأوعية الدموية وفقًا لأعلى المعايير الطبية الدولية مجانًا، بالإضافة إلى جهوده في توفير التدريب العملي للأطقم الطبية وإجراء أبحاث علمية عديدة تنشر في الإصدارات الدولية.

وأبدى الفنان أكرم حسني، إعجابه بالمجهود المبذول من الأطقم الطبية والإدارية المسئولة عن نشاط مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، ودعا "حسني" إلى التبرع لبناء مستشفى مجدي يعقوب للقلب الجديدة بالقاهرة لتقديم خدمة بنفس المستوى الطبي العالمي لخدمة المزيد من المرضى.

وخلال زيارته، رسم الفنان أكرم حسني البهجة على وجوه مرضى مجدي يعقوب للقلب في أسوان من الأطفال، من خلال توزيع هدايا والتقاط صور تذكارية مع الأطفال وذويهم لإسعادهم ومساندة لأسرهم.

وفي ختام اللقاء التقى أكرم حسني مع سير مجدي يعقوب ، وأبدى سعادته و فخره بهذا اللقاء، مشيدًا بحجم الدور الكبير و المؤثر الذي تقوم به المؤسسة في علاج المرضى مجانًا بأحدث النظم العلمية، وفي الوقت نفسه تدريب كوادر طبية تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر.

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