اقتصاد الصين يترنح .. 3 أزمات كبرى تحاصر التنين وتهدد مستقبله

يشهد الاقتصاد الصيني أزمة طاحنة تسببت في نمو الناتج المحلي للبلاد بأبطأ وتيرة له منذ عام، أي منذ تفشي وباء فيروس كورونا في الصين، وذلك بداعي تأثيرات أزمة الطاقة الهائلة واضطرابات الشحن وأزمة العقارات التي ضربت ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وحسب تقرير شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9٪ فقط في الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا أبطأ بكثير من النمو بنسبة 7.9٪ التي سجلتها الصين في الربع الثاني. وهو أيضًا أضعف معدل نمو منذ الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي 2020، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي أيضًا بنسبة 4.9٪.

وقال فو لينجوي، المتحدث باسم المكتب الوطني الصيني للإحصاء، في مؤتمر صحفي بـ بكين يوم الاثنين، إن "تحديات الحفاظ على الاقتصاد كي يسير بسلاسة قد ازدادت". وقال إن تعافي البلاد من وباء فيروس كورونا "لا يزال غير مستقر وغير منتظم".

كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي نجا من عام 2020 دون الوقوع في الركود. لكنها واجهت عددًا كبيرًا من التحديات هذا العام التي تثقل كاهل النمو.

وأضافت الصحيفة أنه في منتصف أزمة طاقة تؤثر على إنتاج المصانع وتؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق. هذه المشكلة يغذيها الطلب في وقت سابق من هذا العام على مشاريع البناء التي تحتاج إلى الوقود الأحفوري وتتعارض مع سعي بكين لتحقيق أهداف طموحة لخفض انبعاثات الكربون.

كما أثر تأخر الشحن وتزايد المخزونات على الشركات المصنعة الأصغر في الصين والتي تضر الآن بالنقد، ما أدى إلى فقدان الطلبات وخفض الإنتاج.

ويعاني قطاع العقارات أيضًا من حملة حكومية للحد من الاقتراض المفرط. الاستثمار العقاري آخذ في الانخفاض الآن. هذا يضع ضغطًا على المطورين، ليس أقلهم "إيفر جراند"، التي أثارت أزمة ديونها مخاوف بشأن مخاطر انتقال العدوى للقطاع والاقتصاد الأوسع. أشارت بعض شركات العقارات الأخرى بالفعل إلى أنها تكافح من أجل سداد ديونها.

كانت تداعيات تلك الرياح المعاكسة واضحة في جميع بيانات يوم الاثنين.

ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.1 ٪ فقط الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، وهو أدنى معدل منذ مارس 2020 ، عندما كان الوباء ينتقد الاقتصاد الصيني. الأنشطة المتعلقة بالعقار - بما في ذلك إنتاج الأسمنت والحديد - سجلت تقلصات حادة. في غضون ذلك، يبدو أن الاستثمار في الأصول الثابتة قد انخفض في سبتمبر، وعكس مكاسب طفيفة في أغسطس، وفقًا لتقديرات بنك جولدمان ساكس.

وكتب جوليان إيفانز-بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية:"تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الرسمي حتى وصل إلى مرحلة زحف في الربع الأخير، مضيفًا أن" الصناعة والبناء تبدوان على أعتاب تباطؤ أعمق".

ضربات على ثلاث جبهات

قال التقرير إنه من المستحيل تجاهل التهديد الثلاثي المتمثل في أزمات متزامنة في الطاقة والشحن وقطاع العقارات.

وأشار إيريس بانج، كبير الاقتصاديين في "الصين الكبرى" بمجموعة ING Group، إلى أن التصنيع "تضرر بشدة" من اضطرابات سلسلة التوريد. وأشارت في مذكرة بحثية يوم الاثنين إلى أن العمليات في بعض الموانئ تأثرت بتفشي فيروس كوفيد والخطوات التي اتخذتها السلطات لاحتوائها خلال الربع الأخير.

وفي الوقت نفسه، أدت أزمة الطاقة الهائلة إلى تفاقم الأمور. أشار لاري هو، رئيس اقتصاديات الصين لمجموعة ماكواري، إلى أن التباطؤ في الإنتاج الصناعي كان "أكثر وضوحًا في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة"، مثل الصلب والأسمنت.

حاولت بكين يوم الاثنين تهدئة المخاوف بشأن تأثير أزمة الطاقة. وقال فو، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن "نقص المعروض من الطاقة هو مجرد مرحلة، والتأثير على الاقتصاد يمكن السيطرة عليه".

وبينما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد هذا العام ، قال إنه سيتم 'تخفيف' الأزمة حيث تنفذ الحكومة إجراءات للسيطرة على المشكلة. في أوائل (أكتوبر) ، على سبيل المثال ، أمرت الصين مناجم الفحم بزيادة الإنتاج ، بعد أشهر فقط من إصدار الأمر بالعكس لكبح انبعاثات الكربون.

واتفق بعض الخبراء على أن أزمة الطاقة ستتبدد على الأرجح.

وقال لويس كويجس، رئيس اقتصاديات آسيا في أكسفورد إيكونوميكس:"نعتقد أن نقص الكهرباء وخفض الإنتاج سيصبحان مشكلة أقل" في وقت لاحق من الربع الرابع. "بدأ كبار صانعي السياسات في التركيز على النمو ونتوقع منهم أن يبدأوا في الدعوة إلى السعي لتحقيق أهداف المناخ على جدول زمني أكثر قياسًا".

مشاكل طويلة الأمد في قطاع العقارات

قد يكون من الصعب إصلاح مشاكل الديون التي تعصف بقطاع العقارات في البلاد.

تمثل العقارات، إلى جانب الصناعات ذات الصلة، ما يصل إلى 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. إذا كانت "إيفر جراند"، ثاني أكبر مطور في الصين من حيث المبيعات والانهيار، فقد يخاف المستثمرون والمشترون. قد يكون لموجة التخلف عن السداد المحتملة من قبل المطورين تأثير كبير على النمو وتشكل مخاطر على الاستقرار المالي.

مبيعات العقارات والاستثمار ونشاط البناء في مأزق بالفعل. وانخفض الاستثمار العقاري بنحو 4٪ في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي بعد أن سوى في أغسطس. على النقيض من ذلك مع بداية هذا العام، عندما ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 38٪ خلال شهري يناير وفبراير.





وكتب هو من "ماكواري" في مذكرة يوم الاثنين، مشيرًا إلى تلك البيانات: 'إنه يوضح مدى سرعة تبريد قطاع العقارات مؤخرًا'. وأعرب عن اعتقاده أن قطاع العقارات سيكون 'مفتاح المراقبة' خلال العام المقبل، واقترح أن تكون هناك أكبر رياح معاكسة للنمو في الصين في عام 2022.

خوفًا من أن سوق العقارات قد أصبح محموما، بدأت بكين في تشديد الخناق على القطاع في صيف 2020 من خلال مطالبة المطورين بخفض مستويات ديونهم.





وفي وقت سابق من هذا العام، أوضحت الحكومة أنها ستعطي الأولوية "للازدهار المشترك" وتقلل من أسعار المنازل الجامحة، والتي ألقت باللوم عليها في تفاقم عدم المساواة في الدخل وتهديد الاستقرار الاجتماعي.

شهدت "إيفر جراند" أزمة سيولة كبيرة. وحذرت الشهر الماضي من أنها قد تتخلف عن السداد، ومنذ ذلك الحين تخلفت عن سداد ثلاث مدفوعات فائدة على الأقل. أزعجت أزمة الشركة أيضًا المستثمرين العالميين في الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف بشأن تأثير الدومينو المحتمل على الاقتصاد الصيني الأوسع والأسواق المالية.

حاولت بكين تهدئة المخاوف بشأن قطاع العقارات. بعد أسابيع من الصمت بشأن المطور ، قال بنك الشعب الصيني يوم الجمعة إن "إيفر جراند" أساءت إدارة أعمالها لكن المخاطر على النظام المالي كانت "قابلة للسيطرة".

قال إيدان ياو، كبير الاقتصاديين الناشئين في آسيا في أكسا إنفستمنت مانجرز، إن حملة بكين على قطاع الإسكان هي "التحدي الرئيسي طويل الأجل للصين".

وأضاف:"على الرغم من ذلك ، أن المشكلات مع شركات مثل "إيفر جراند" من غير المرجح أن تدفع بكين للقيام بصنع سياسة على صناعة الإسكان. بدلاً من ذلك ، قد تركز الحكومة على محاولة إيقاف المضاربة المتفشية في سوق الإسكان.

من شبه المؤكد أن التراجع في قطاع العقارات سيستمر في التأثير على النمو الاقتصادي أيضًا. خفضت أكسفورد إيكونوميكس توقعاتها للنمو في الربع الرابع إلى 3.6٪. سيكون هذا أسوأ أداء منذ الربع الثاني من عام 2020.

نقاط مضيئة ومشاكل مستقبلية

كانت هناك بعض العلامات المشجعة، لا سيما في مجال الخدمات. نمت مبيعات التجزئة بنسبة 4.4٪ في سبتمبر، وهو تسارع من زيادة أغسطس بنسبة 2.5٪.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جهود الصين لاحتواء فيروس كورونا، وفقًا لمحللين من بنك جولدمان ساكس. في حين أن البلاد لا تزال مغلقة إلى حد كبير أمام بقية العالم، فإن نهجها المطلق لاحتواء العدوى منع الفيروس من الانتشار خارج نطاق السيطرة.

لاحظ محللو جولدمان في مذكرة يوم الإثنين أنه في حين خفضت تدابير الرقابة نمو مبيعات التجزئة في أغسطس، فقد تم تخفيف هذه القيود قريبًا، مما ساهم في حدوث انتعاش.

قالوا إنهم يتوقعون أن يستمر إنفاق المستهلكين في التعافي في الربع الرابع ، باستثناء "الموجات الكبيرة" من تفشي فيروس كورونا.

على الرغم من تباطؤ النمو هذا الربع، لا تزال الصين أيضًا على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي الذي حددته بكين بأكثر من 6٪. في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.8٪ مقارنة بالعام الماضي، عندما كان وباء كورونا في ذروة أعداد وفياته.

وقال فو، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، "على العموم، يستمر الاقتصاد في التعافي" ، مضيفًا أن البلاد لديها "القدرة والظروف" لتحقيق أهدافها التنموية هذا العام.

لكن العديد من المحللين ما زالوا قلقين. خفضت العديد من الشركات توقعاتها للنمو للصين هذا العام. ومن المرجح أن تحتاج البلاد إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لدعم النمو في الأشهر المقبلة، وفقًا لـ كوجيس من "Oxford Economics".

وكتب أنه من المحتمل أن تخفف الصين بعض جوانب "سياسات الائتمان والعقارات الشاملة"، على سبيل المثال، وقال إن صانعي السياسة سيشجعون على الأرجح المزيد من مشاريع البنية التحتية أيضًا.