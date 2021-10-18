عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تجربة الصين.. قلق في أمريكا حول الاستخدام العسكري لصواريخ فرط الصوت

صواريخ
صواريخ

أفاد مسؤول أميركي كبير، اليوم الاثنين، بأن أمريكا متخوفة وقلقة بشأن تكنولوجيا الصواريخ فرط الصوتية وتطبيقاتها العسكرية المحتملة من قبل الصين وروسيا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال مبعوث أمريكا لشؤون نزع السلاح، روبرت وود، بعد تقرير أفاد بأن بكين اختبرت صاروخا جديدا: "لدينا مخاوف بشأن ما تفعله الصين بشأن الصواريخ فرط الصوت".

وأضاف: "نحن لا نعرف كيف يمكننا الدفاع عن أنفسنا ضد هذا النوع من التكنولوجيا، والصين وروسيا لا تعرفان أيضا"، في إشارة إلى الصعوبة التي تواجهها أنظمة الدفاع الصاروخي في تعقب مثل هذه الأسلحة عالية السرعة التي يمكنها المناورة والتهرب.

يذكر أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت أن بكين لم تختبر صواريخ فرط الصوت، بل نوعا جديدا من المركبات الفضائية.

وكانت صحيفة"فاينانشال تايمز، قد ذكرت أن الصين أطلقت في أغسطس الماضي، صاروخا فرط صوتيا قادرا على حمل رأس نووي، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها.

وقالت الصحيفة إن الصاروخ الذي أطلق في عملية سرية، حلق حول الأرض على مدار أرضي منخفض قبل التوجه إلى هدفه الذي تقول المصادر إنه لم يصبه وحلق على بعد 32 كلم عنه.

بسبب التهديد الخطير.. تحرك عاجل من أذربيجان ضد أرمينيا

أعلنوا ولاءهم للمرشد الأعلى.. تطورات خطيرة في قضية سفر يهود "القلب الطاهر" لإيران

وأضافت أن  اختبار الصين الصاروخ أصبح "مفاجأة" بالنسبة للاستخبارات الأمريكية.

أمريكا واشنطن الصين روسيا بكين الصواريخ فرط الصوتية الولايات المتحدة

موضوعات متعلقة

موجة عنيفة من الوباء.. أمريكا توجه تحذيرا هاما من موجات كورونا الجديدة

بسبب التهديد الخطير.. تحرك عاجل من أذربيجان ضد أرمينيا

حماس تعلن تفاصيل صفقة قريبة لتبادل الأسرى مع إسرائيل

أعلنوا ولاءهم للمرشد الأعلى.. تطورات خطيرة في قضية سفر يهود "القلب الطاهر" لإيران

أوروبا ستندم.. مستشار ترامب يحذر من التعامل مع حركة طالبان

مذبحة جديدة في نيجيريا.. مقتل 30 شخصا في هجوم إرهابي شمال البلاد

التوترات تتصاعد.. الجيش الصيني يعترض على دخول أمريكا وكندا إلى مضيق تايوان

رسالة تحذير إلي الصين.. سفن حربية أمريكية وكندية تدخل إلي مضيق تايوان

ترشيحاتنا

غرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه.. عقوبة التلاعب في محررات التصكيك السيادي

رئيس رياضة النواب منفعلا علي مجاهد: اسمع المعلومة للنهاية ولا تؤول الحديث

جثمانها تعفن بسيارتهم 12 يوما..فضيحة جديدة تلاحق الشرطة الأمريكية بقتل سيدة سمراء

الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة

هل تجهر المرأة بالقراءة في الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

بعد تأهل النصر والهلال.. السعودية مرشحة لتصدر التصنيف الآسيوي للأندية الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

يقترب من مليار دولار.. مسلسل لعبة الحبار Squid Game يحطم الأرقام القياسية

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 3 متهمين في "واقعة اسجد للكلب"

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

الإفتاء تكشف عن كيفية إحياء ذكرى الميلاد والوفاة للنبي محمد معاً

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

كرواسون وعيش لبناني.. مكونات الوجبات المدرسية الجديدة 2021

إيلون ماسك .. كيف جمع أغنى رجل في العالم ثروة 230 مليار دولار

وزير التموين يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد .. فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

المزيد

ساحة رأي

نورا عبد اللطيف تكتب: عَدلُ المصطفَى صلى الله عليه وسلم

أحمد حسن يكتب: بشراك يا حَلِيمَة بِسَّيدِ الْمِلاحِ

جمال قرين يكتب: أصحاب المعاشات

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ