أساء لمصر بـ 40 ألف يورو.. تفاصيل جديدة عن فيلم ريش

أثار عرض الفيلم المصري الممول من الخارج "ريش"، الجدل بعد عرضه ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى المقامة حالياً.

وأبدى عدد من الفنانين من الذين حضروا الفيلم غضبهم من الصورة التي نقلها العمل عن المجتمع والإسراف في مشاهد الفقر التي تضمنتها الأحداث، واعتبروا أنه يسئ للبلاد، ولا يقدم الصورة الحقيقية لمصر.



ويبدو أن مخرج الفيلم عمر الزهيرى، الذي اختيار طرح قصته في فيلم "ريش" بهذا الشكل المسىء حتى يحظى الفيلم باهتمام من المهرجانات الخارجية، حيث كان عرضه الأولى في الدورة الـ 60 من مهرجان كان، بالفعل حصد جائزة النقاد هناك التي تصل قيمتها إلي 40 ألف يورو.

تم تطوير مشروع الفيلم بدعم من جائزة baumi لتطوير السيناريو وتورينو فيلم لاب ومؤسسة Cinefondation.

وخلال المؤتمر الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان الجونة اعترف الزهيرى أنه أراد تقديم فيلم يُحدث صدام قائلاً وأنه توقع هذا الجدل دون الاكتراث بصورة البلد أمام الجمهور من مختلف الدول.

ويقدم الفيلم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة.

وتستكمل الأحداث أثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج، الزوج الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثى.



فيلم "ريش" هو أول أفلام عمر الزهيري، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر.