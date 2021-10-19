هنا شيحة: بحب الشغل يبقى مظبوط.. فيديو

قالت الفنانة هنا شيحا رداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي أنها باتت من جيل الوسط ولم تعد من الجيل الصغير أن هناك جيل صاعد ومتنامي بين الشباب والفتيات ويتمتعون بموهبة كبيرة .

تابعت هنا شيحا في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه "اون اى " : " بالنسبة لتصنيفات جيل الشباب والوسط والكلام ده مش بهتم بيه لان الدور في النهاية متوقف على " الكاركتر " وفيه أدوار ممثلاً أنا بقيت اكبر منها ماتنفعش معايا .. لكن قصة التصنيف مابتزعلنيش ".

وكشفت أن عدم تواجدها الكثير في الاعمال لايعود لانها صعبة أو متشددة في الاخيتارات لكنها إنتقائية بعض الشيء قائلة : " أنا إنتقائية شوية وبحب كل حاجة مظبوطة وبالتالي لما بيعرض أعمال علي بنقي المناسب خاصة أن المعروض مش كتير بس بنقي المناسب ".

واصلت : عندي أفكار كتيرة لاداور كثيرة عاوزة أعملها لكن في النهاية القرار مش قرار الفنان "

وكشفت أنها تفكر في إنشاء شركة إنتاج قائلة : "بفكر فعلاً أعملها وتكون مشروعي بالتعاون مع جهة ما لاني مش هقدر أحط فلوس بس تبقى .



واصلت : :"الانتااج مش بس فلوس لكن أكون صاحبة المنتج مع مؤلف أو مخرج أني أبدأ بالفكرة زي " البيبي " ايل نكبره ".