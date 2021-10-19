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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار أمريكي منتظر بشان الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بنِيَّة وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، منح تفويض للأمريكيين بالحصول على الجرعة الثالثة التعزيزية من لقاحات كورونا مختلفة عن الجرعات السابقة.

 

وأوصت لجنة من الخبراء الدوليين الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بضرورة أن يتلقوا جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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الصحة السعودية تحدد الفئات المستحق حصولها على الجرعة الثالثة

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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف الفئات المستحقة لـ الجرعة الثالثة من اللقاح..فيديو

وقال الخبراء في جنيف، إن هذا سيضمن حماية هؤلاء الأشخاص من الإصابة، مثل الأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعة سليم والذين تلقوا جرعتين.

وأضافوا أنه يتعين إعطاء الجرعة الثالثة بعد فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من التطعيم الأولي.

وفي ألمانيا، توصي اللجنة الدائمة للتطعيم أيضا بإعطاء جرعة معززة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

وأكد فريق المجموعة الاستشارية المستقلة المعنية بالتحصين أن توصيتهم لا تتعلق بإعطاء جرعة ثالثة لعامة السكان، بل دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات التي لديها الكثير من اللقاحات إلى الامتناع عن تقديم مثل هذه العروض.

منظمة الصحة العالمية كوفيد19 فيروس كورونا المستجد اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجرعة الثالثة

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