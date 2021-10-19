تقرير.. احتفالات متواصلة حتى الصباح بمدن ومراكز أسوان لإحياء المولد النبوي الشريف

وسط أجواء روحانية شهدت مختلف مراكز ومدن محافظة أسوان منذ مساء الإثنين وحتى الساعات الأولي من صباح الثلاثاء إحتفالات متواصلة على مدار الساعة لإحياء الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف.

وقد رصدت عدسة " صدى البلد " كافة الأجواء الإحتفالية التى شارك فيها وشهدها الآلاف من المواطنين بمحافظة أسوان والمحافظات المجاورة على ساحة أرض المعارض بجوار المسلة الناقصة بمدينة أسوان للإحتفال بالليلة الختامية للمولد النبوى الشريف، والتي أحياها أبرز المداحين وهم ياسين التهامي،وأمين الدشناوى.

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وقد تجمع الآلاف أمام ساحات الطرق الصوفية التى تنوعت بداخل الساحة من أناشيد ومدائح وحلقات ذكر وغير ذلك، وسط إستقبال وتقديم ولائم ومشروبات لضيوف الإحتفال، وهو ما متعارف بإسم " إستبارك " أى تبارك بهذه المناسبة العزيزة بتناول المأكولات والمشروبات المتنوعة.

كما نظم أبناء الساحة الإدريسية بمدينة دراو شمال أسوان، مساء الإثنين مسيرة فى شوارع المدينة إحتفالًا بمولد النبى المصطفي عليه أفضل الصلاة والسلام يتقدمها السيد الشريف الإدريسى رئيس الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة.

وقد جابت المسيرة المعروفة بـ "دورة المولد" شوارع مدينة دراو بداية من الساحة الإدريسية وصولًا إلى قرية نجع ونس، ثم العودة مرة أخرى إلى الساحة حيث ردد المشاركون فى دورة المولد، عددا من المدائح والأناشيد فى حب رسول الله وسط تجاوب كبير من المواطنين المشاركين رجالًا ونساء وأطفال، وهم يحملون أعلام الطرق الصوفية معهم بالمسيرة.

فيما شهدت مدن أسوان وكوم أمبو ودراو وإدفو خروج مسيرات مساء الإثنين، بالتزامن مع الإحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وسلم حاملين أعلام الطرق الصوفية، ومرددين المدائح والأناشيد فى حب رسول الله.

هذا وكانت قد نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بأسوان مساء الأحد إحتفالية بمناسبة ذكري إنتصارات حرب اكتوبر المجيدة حيث تضمنت الإحتفالية تكريم 10 من أسر شهداء حرب اكتوبر من ابناء المحافظة وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبرعاية مباشرة من النائب مجدى حسيبو عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب لمحافظة أسوان.

وكان قد شهد الإحتفالية كل من سمير كامل أمين التنظيم بالحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب وأسر شهداء أكتوبر ، وتضمنت الإحتفالية تقديم عدد من الأغاني الوطنية بواسطة فرقة الفنون الموسيقية بقصر ثقافة أسوان .

ومن جانبه صرح النائب مجدي حسيبو أن شهداء حرب أكتوبر ضحوا بحياتهم ودماؤهم الطاهرة الزكية من أجل تحرير سيناء الحبيبة وعودتها إلي الوطن الغالي مصر ، لذلك حرصنا علي تكريم عدد من أسر شهداء حرب أكتوبر بأسوان عرفاناً منا بتضحيتهم الغالية من أجل رفعة وعزة مصر .

وأضاف حسيبو بأنه يجب علينا جميعا أن نستلهم روح أكتوبر المجيدة ونبذل الجهد والعرق في مختلف مناحي الحياة من أجل رقي وتقدم ونهضة وطننا الغالي مصر، كما أننا نحرص علي الإحتفال بكافة المناسبات الوطنية وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية.

وكانت قد شهدت منطقة أرض المعارض بالمسلة الناقصة مساء أمس الأول الأحد تنظيم المدائح والأناشيد الدينية لإحياء هذه الذكرى السنوية العزيزة .

وقد تنوعت الإحتفالات من إنشاد دينى ومدائح وابتهالات وحلقات ذكر وغير ذلك، وسط حضور مكثف من الأهالى رجال وسيدات وأطفال حرصوا على مشاهدة إحتفالات المولد النبوى وشراء الحلوى والمقتنيات من المولد.

هذا وكان قد بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة للسيد السيسى، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

كما قدم اللواء أشرف عطية بخالص التهانى لمواطنى المحافظة بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على أبناء أسوان بجميع مراكزها ومدنها وقراها بالتقدم والتنمية والرخاء.