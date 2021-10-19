أماني التونسي مؤلفة مسلسل إلا أنا على الهامش تكشف سر نجاحه.. خاص

أعربت المؤلفة أماني التونسي في تصريح خاص لصدى البلد عن سعادتها بنجاح مسلسل إلا أنا على الهامش .

وقالت أماني التونسي :" مكنتش متوقعة النجاح الكبير ده وان الحلقات تبقي تريند منذ أول أيام عرض الحكاية ".

أضافت أماني التونسي :" كنت متخوفة ان الحكاية متشدش الجمهور ؛ ولكن مع عرض اولي الحلقات تفاجأت بردود الفعل على السوشيال ميديا ".

اختتمت ": زيادة تخوفي كانت بسبب ان ذلك أول عمل درامي لي ؛ حيث كانت أعمالي السابقة كلها في السينما وكنت اتمني تحقيق النجاح في السينما بنجاح متوازي له في الدراما".

نرصد فى السطور التالية أبرز أحداث الحلقة الثانية من مسلسل إلا أنا ..

طلبت الفنانة "نرمين الفقى " الطلاق من زوجها الفنان "صبرى فواز" بعد اكتشافها خيانته لها . مع صديقتها المقربة الفنانة "جيهان خليل".

يوافق "صبرى فواز"على الطلاق و يعلمها انها ليس لها اى حقوق غير مؤخر صداقها فقط و ليس لها حق فى حضانة الاولاد و يطلب منها ان تغادر المنزل بعد طلاقها بدون اى متعلقات

و يأخذ منها مفاتيح سيارتها و تغادر "نرمين الفقى" المنزل و تنتهتى احداث الحلقة الثانية .

كواليس تصوير حكاية على الهامش

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، جمهورها صورة من كواليس مسلسل إلا أنا 2 حكاية “علي الهامش”، ونشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال الصورة: "تصوير ١٤ ساعة تعب ومجهود لجميع فريق العمل يارب التوفيق والنجاح أولي حلقات علي الهامش من مسلسل إلا أنا يوم السبت القادم بهمني جدا رأيكم #صباح الخير".

وتجسد الفنانة نرمين الفقي ، خلال أحداث حكاية "على الهامش" شخصية سيدة توجد لديها مشكلة ما تجعلها عرضة للتنمر، ولكنها تظل تقاومها بقوة شخصيتها وثقتها بنفسها لتنجح في وقف المتنمرين عن التنمر عليها.

أبطال حكاية مسلسل الا انا على الهامش

وتضم قائمة الحكاية الجديدة التي تعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة نرمين الفقي كلًا من، الفنان صبري فواز والفنانة جيهان خليل وهايدي رفعت ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدي خالد، وعدد من الشباب والحكاية الجديدة من إخراج أحمد شفيق.