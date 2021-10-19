شاهد.. ناسا تطلق مركبة فضائية للمشتري محملة بالألماس

عرضت فضائية " العربية " معلومات عن مركبة " لوسي " التابعة لوكالة " ناسا " الفضائية ، والمحملة بالألماس ، والتي تبلغ كلفتها 981 مليون دولار .

وتستمر مهمة تلك المركبة الفضائية 12 عاما في الفضاء ، وهي تستهدف طروادة كوكب المشتري ، التي يعتقد أنها تحتوي على أدلة مهمة نحو التطور المبكر للنظام الشمسي .

ومن المفترض أن " لوسي " ستنطلق من فلوريدا ، وتنقسم إلى لوحين شمسيان دائريان بالفضاء ، وتم اختيار أسمها من أغنية شهيرة تسمى لوسي في السماء .

وعلى مدار الاثني عشر عاماً المقبلة، سوف تستكشف المهمة «لوسي» عدداً يحطم الأرقام القياسية من الكويكبات، حسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا».



وفي أبريل 2025، من المقرر أن تحلق مركبة الفضاء فوق أحد الكويكبات في الحزام الرئيسي للمجموعة الشمسية، يليه سبعة كويكبات طروادة اعتباراً من أغسطس 2027.



وسيدور مسارها عائداً إلى الأرض ثلاث مرات من أجل المساعدة في الجاذبية، وهو ما سوف يجعلها أول مركبة فضاء على الإطلاق تعود إلى محيط كوكبنا قادمة من المجموعة الشمسية الخارجية.