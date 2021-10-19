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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادمة من البرازيل ..

المغرب.. ضبط طن و355 كيلوجراما من مخدر الكوكايين

شحنة مخدرات - ارشيفي
شحنة مخدرات - ارشيفي

نجحت السلطات المغربية في إحباط عملية ضخمة لتهريب المخدرات في ميناء طنجة حيث تمكنت من خلالها من ضبط نحو طن و355 كيلوجراما من مخدر الكوكايين.

وبحسب وسائل إعلام مغربية ، فقد اشتبهت أجهزة الأمن في طريقة ختم إحدى الحاويات المحمولة على متن باخرة للنقل البحري، تحمل علم دولة أوروبية، كانت قد انطلقت من أحد الموانئ بدولة البرازيل ومتوجهة صوب مينائي أنفرس وبورتبري، وهو ما استدعى إخضاعها لتفتيش دقيق بواسطة الفرق الأمنية المتخصصة.

وعثرت الشرطة على شحنات هائلة من الكوكايين ملفوفة ومخبأة داخل أربعين حقيبة سوداء اللون.

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وبحسب المعاينات والخبرات التقنية المنجزة، فإن طريقة تهريب هذه الشحنة اعتمدت على إقدام المهربين في بلد الشحن على كسر الأختام الرسمية التي تضعها إدارات الجمارك على أبواب الحاويات الموجهة للتصدير، ليتسنى لهم شحن مخدر الكوكايين في واحدة أو أكثر من تلك الحاويات التي تكون قد خضعت للمراقبة وتم ختمها، وبعد ذلك يتم إعادة وضع أختام جديدة لكن بطريقة مزيفة وغير مشروعة.

كما تم تشكيل لجنة أمنية لملاحقة جميع المتورطين في محاولة التهريب، وتحديد تقاطعاتها وروابطها الإقليمية والدولية.

المغرب البرازيل دولة أوروبية اجهزة الامن مخدر الكوكايين

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