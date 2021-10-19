طب سوهاج تشارك فى اليوم العلمي للتدريب على العناية المركزة بالمركز الإقليمي

صرح الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، بأن قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب البشري، شارك فى فعاليات اليوم العلمي الذي نظمته إدارة التدريب والتعليم بوزارة الصحة، بمقر مركز التدريب الإقليمي بالمحافظة.

وذلك لمناقشة مختلف علوم العناية المركزة، بحضور الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتدريب، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، إنه شارك في فعاليات اليوم العلمي أساتذة التخدير بالجامعة، والتي اشتملت على ٦ محاضرات علمية، ناقشت أحدث التطورات في طرق العلاج والتعامل مع حالات العناية المركزة، وذلك بحضور عدد من الأطباء بوزارة الصحة من مختلف التخصصات الطبية المعنية.

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المشاركة في هذا اللقاء العلمي جاء في إطار دور الكلية الخدمي وتعاونها مع المجتمع الخارجي، لنقل الخبرات والمهارات العلمية والفنية، التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد السعيد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، أنه في نهاية اللقاء تمت التوصية بقيام قسم التخدير والعناية المركزة بجامعة سوهاج، بتنفيذ محاضرات علمية ودورات تدريبية عملية للأطقم الطبية.

وذلك في مقر مركز التدريب الإقليمي ومختلف المستشفيات بالجامعة ووزارة الصحة، على أن يتم رفع هذه المحاضرات وتسجيلها على موقع وزارة الصحة.

وأضاف الدكتور خالد حسان أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة ومنسق اليوم العلمي، أنه تمت التوصية أيضاً بالعمل على توقيع وتفعيل بروتوكول مع إدارة التدريب والتعليم بوزارة الصحة، يهدف إلى التدريب والتعليم الطبي المستمر لرفع الكفاءة العلمية والعملية للأطباء المعينين بوزارة الصحة.