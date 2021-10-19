السيسي يشيد بقوة ومتانة العلاقات المصرية اليونانية |فيديو

استعرضت فضائية "اكسترا نيوز"، خبرا عاجلا أفاد أن السيسى يشيد بقوة ومتانة العلاقات المصرية اليونانية.

وانطلقت جلسات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان صباح اليوم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل صباح اليوم إلى العاصمة اليونانية أثينا، في مستهل زيارة رسمية لليونان، وذلك للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.



وجاء نص كلمة الرئيس السيسي خلال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان كالأتى :



صديقي العزيز دولة الرئيس/ كيرياكوس - رئيس وزراء جمهورية اليونان،

صديقي العزيز فخامة الرئيس "نيكوس رئيس جمهورية قبرص،

يغمرني شعور متجدد بالسرور كلما تواجدت على أرض هذا البلد الصديق الذي لا يخفى عليكم ما يجمعه بالشعب المصري من إرث حضاري عريق وروابط تاريخية مشتركة على مر العصور والأزمنة. وبينما أتوجه لكم دولة الرئيس/ كيرياكوس بعميق الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فإنني على ثقة تامة من إدارتكم الحكيمة لفعاليات هذا الاجتماع التاسع للآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.

الشركاء الأعزاء،

اسمحوا لي أن أستهل كلمتي بالتنويه اللازم إلى اعتزازنا الكبير يما حققته آلية التعاون الثلاثي بين بلادنا حتى الآن، حيث نجحت شراكتنا منذ تدشينها قبل نحو ثمانية أعوام في تكريس أهمية التشاور الدوري والتنسيق الوثيق بيننا حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على بلداننا وكافة شعوب المنطقة، وعكست كذلك التزاماً متبادلاً بتمكين هذا النسق من التعاون من ترجمة تحركاته السياسية والدبلوماسية إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية. وبالإضافة لذلك، فقد شهدت الآونة الأخيرة تحديات وأزمات طارئة مثل حرائق الغابات، ومن قبلها جائحة "كورونا" المتسببة في تحديات صحية واقتصادية صعبة، أظهرت كلها استعداد الدول الثلاث لدعم بعضها البعض في المواقف الصعبة؛

واسمحوا لي في هذا السياق أن أتقدم بخالص الشكر لشركائنا اليونانيين والقبارصة على تقديم شحنات التطعيمات ضد فيروس "كورونا" دعماً للجهود المصرية لمواجهة الجائحة، وإعلاءً لقيم التضامن بين الأصدقاء في وقت الشدة.