تشكيل لجنة بمراكز الشرقية للتأكد من حصول العاملين بالمديريات على لقاح كورونا

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ( 8484) لسنه 2021 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المركز أو المدينة المختص وعضوية كلاً من مديري الإدارات ( الصحية - المتابعة الميدانية - التفتيش المالى والإدارى) ومديري مكتبي ( العمل - السلامة والصحة المهنية) بالمركز أو المدينة.

أوضح محافظ الشرقية أن اللجنة تختص بالمرور على كافه المديريات و المنشآت الحكومية العامة والخاصة والهيئات والشركات والبنوك والمحال العامة والمواقف والأسواق بنطاق المحافظة والتأكد من حصول أصحابها والعاملين بها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهاده تحليل للفيروس (pcr) كل ثلاثة أيام قبل الانتظام فى العمل والتأكد من حظر التواجد بهذه الأماكن أو أي تجمعات دون الحصول على التطعيم وكذلك التأكد من وضع بيان مبين به عدد العاملين الحاصلين على اللقاح و في حاله المخالفة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعداد تقرير يومي للعرض لإتخاذ مايلزم.

يذكر أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن أعمال الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية ، و علي القانون رقم 154 لسنه 2019 بشأن المحال العامة ، وعلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بجلسته رقم 161 بتاريخ 22 / 9 / 2021.