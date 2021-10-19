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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل لجنة بمراكز الشرقية للتأكد من حصول العاملين بالمديريات على لقاح كورونا

صدى البلد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ( 8484)  لسنه 2021  بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المركز أو المدينة المختص وعضوية  كلاً من مديري الإدارات ( الصحية - المتابعة الميدانية - التفتيش المالى والإدارى) ومديري مكتبي (  العمل - السلامة والصحة المهنية) بالمركز أو المدينة.

أوضح محافظ الشرقية أن اللجنة تختص بالمرور على كافه المديريات و المنشآت الحكومية العامة والخاصة والهيئات والشركات والبنوك والمحال العامة والمواقف والأسواق بنطاق المحافظة والتأكد من حصول أصحابها والعاملين بها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهاده تحليل للفيروس (pcr)  كل ثلاثة أيام قبل الانتظام فى العمل والتأكد من حظر التواجد بهذه الأماكن أو أي تجمعات دون الحصول على التطعيم وكذلك التأكد من وضع بيان مبين به عدد العاملين الحاصلين على اللقاح و في حاله المخالفة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعداد تقرير يومي للعرض لإتخاذ مايلزم.

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 يذكر أن القرار جاء بعد الاطلاع  على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية  وتعديلاتهما ، وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن أعمال الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية ،  و علي القانون رقم  154 لسنه 2019 بشأن  المحال العامة ،  وعلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بجلسته رقم 161 بتاريخ 22 / 9 / 2021.

الشرقية كورونا لقاح كورونا محافظ الشرقية صحة فيروس كورونا

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